Кремль розпочинає репресії проти Z-активістів: у чому причина

Репресивна система в Росії вже розправилася з тими росіянами, які у перші місяці повномасштабної війни проти України виступали за припинення бойових дій. Тепер Кремль вирішив взятися за знищення прихильників режиму та війни, які чимось не догодили владі або її поплічникам. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "The Guardian".

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Автори публікації зазначають, що у попередні роки Кремль використав закон про "іноземних агентів", щоб позбавити опозиційних спікерів права голосу. Однак нещодавно цей статус було надано прокремлівському політичному аналітику Сергію Маркову та Z-блогеру та активісту Роману Альохіну.

Також у Росії існує таке явище, як офіційний список "терористів та екстремістів". У минулому в нього вносили тих супротивників режиму, кого вважали особливо небезпечними для Кремля. Наприклад, у цей список свого часу потрапило багато представників команди опозиціонера Олексія Навального, які вели антикорупційні розслідування. Проте днями офіційно "терористкою та екстремісткою" оголосили Z-блогера Тетяну Монтян, яка зрадила Україну та перейшла на російську сторону.

Зазначається, що до кожного з цієї трійки путінський режим мав свої закиди, але, як пише The Guardian, разом ці випадки свідчать про нову тенденцію в Росії: тепер зачищають не тільки інакодумців, а й прихильників режиму — в рамках підкилимної боротьби між різними фракціями всередині системи.

