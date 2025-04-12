Кремль наконец-то прокомментировал разговор Путина и Уиткоффа об Украине

В пятницу вечером Кремль довольно лаконично прокомментировал переговоры, которые завершились в Санкт-Петербурге спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина.

Кремль. Фото: из открытых источников

"Глава российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования", – сообщает сайт Кремля.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь Белого дома Левитт подтвердила встречу Уиткоффа с Путиным.

"Могу подтвердить, что господин Уиткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательного мирного соглашения в России и Украине", — заявила она.

Также издание "Комментарии" сообщало – переговоры Путина и Уиткоффа завершились. Стало известно, что беседа Путина с Уиткоффом длилась более 4 часов, следует из подсчетов. Она началась примерно в 17.40 мск.

Сразу после встречи российские паблики стали транслировать видео, где глава РФПИ Кирилл Дмитриев возвращается в гостиницу в центре Санкт-Петербурга после переговоров Путина и Уиткоффа.

Ранее "Комментарии" писали – о чем говорит новый дедлайн прекращения войны в Украине: сойдутся ли Москва и Вашингтон. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально прокомментировали ситуацию.



