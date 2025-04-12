logo

BTC/USD

83296.09

ETH/USD

1567.62

LTC/USD

75.73

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль наконец-то прокомментировал разговор Путина и Уиткоффа об Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль наконец-то прокомментировал разговор Путина и Уиткоффа об Украине

В Кремле заявили, что Путин и Уиткофф обсудили "аспекты украинского урегулирования"

сегодня, 07:13 comments2016
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В пятницу вечером Кремль довольно лаконично прокомментировал переговоры, которые завершились в Санкт-Петербурге спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина.

Кремль наконец-то прокомментировал разговор Путина и Уиткоффа об Украине

Кремль. Фото: из открытых источников

"Глава российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования", – сообщает сайт Кремля.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь Белого дома Левитт подтвердила встречу Уиткоффа с Путиным.                                   

"Могу подтвердить, что господин Уиткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательного мирного соглашения в России и Украине", — заявила она.

Также издание "Комментарии" сообщало – переговоры Путина и Уиткоффа завершились. Стало известно, что беседа Путина с Уиткоффом длилась более 4 часов, следует из подсчетов. Она началась примерно в 17.40 мск.

Сразу после встречи российские паблики стали транслировать видео, где глава РФПИ Кирилл Дмитриев возвращается в гостиницу в центре Санкт-Петербурга после переговоров Путина и Уиткоффа.                                                                                                                          

Ранее "Комментарии" писали – о чем говорит новый дедлайн прекращения войны в Украине: сойдутся ли Москва и Вашингтон. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально прокомментировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/76675
Теги:

Новости

Все новости