Кремль наконец-то прокомментировал разговор Путина и Уиткоффа об Украине

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Кравцев Сергей
В пятницу вечером Кремль довольно лаконично прокомментировал переговоры, которые завершились в Санкт-Петербурге спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина.
Кремль. Фото: из открытых источников
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Также издание "Комментарии" сообщало – переговоры Путина и Уиткоффа завершились. Стало известно, что беседа Путина с Уиткоффом длилась более 4 часов, следует из подсчетов. Она началась примерно в 17.40 мск.
Сразу после встречи российские паблики стали транслировать видео, где глава РФПИ Кирилл Дмитриев возвращается в гостиницу в центре Санкт-Петербурга после переговоров Путина и Уиткоффа.
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