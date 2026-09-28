Кремль напуган: Путин подписал новый важный указ

Владимир Путин подписал указ, ограничивающий распространение информации о российских нефтеперерабатывающих заводах и экспорте энергоресурсов. Новые правила относятся не только к государственной статистике, но и к сообщениям в СМИ и публикациям в интернете.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Документ был опубликован 28 сентября на официальном портале правовой информации России. В список закрытых данных вошли сведения об объемах переработки и производства продукции на российских НПЗ.

Также запрещается распространять информацию по экспорту энергетических товаров: их названия, объемы, продавцов, покупателей и посредников. Ограничения охватывают данные о взаиморасчетах, датах поставок, транспорте, маршрутах перевозки, терминалах, складах и их географических координатах.

Под новые правила подпадают и сводная таможенная статистика и запланированные объемы реализации товаров топливно-энергетического комплекса. Таким образом, открытых данных о работе нефтеперерабатывающей отрасли и экспортных операциях может стать значительно меньше.

Указ предусматривает ограничение распространения перечисленной информации через средства массовой информации и интернет. Исключение сделано для данных, которые компания сама раскрывает о своей деятельности. Конкретный перечень товаров, на которые будут распространяться ограничения, должен определить российское правительство в течение 10 дней.

В документе решение объясняют необходимостью безотлагательных мер в ответ на якобы недружественные действия США и других присоединившихся к ним государств. Однако, заметим, что указ Путина появился на фоне атак украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре, в частности по НПЗ.