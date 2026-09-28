logo_ukra

BTC/USD

84001

ETH/USD

2697.84

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Кремль наляканий: Путін підписав новий важливий указ
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль наляканий: Путін підписав новий важливий указ

Путін підписав указ про засекречення даних щодо НПЗ та експорту нафти з РФ на тлі атак українських безпілотників.

28 вересня 2026, 19:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Володимир Путін підписав указ, який обмежує поширення інформації про російські нафтопереробні заводи та експорт енергоресурсів. Нові правила стосуються не лише державної статистики, а й повідомлень у ЗМІ та публікацій в інтернеті.

Кремль наляканий: Путін підписав новий важливий указ

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Документ опублікували 28 вересня на офіційному порталі правової інформації Росії. До переліку закритих даних увійшли відомості про обсяги переробки нафти та виробництва продукції на російських НПЗ.

Також забороняється поширювати інформацію про експорт енергетичних товарів: їхні назви, обсяги, продавців, покупців і посередників. Обмеження охоплюють дані про взаєморозрахунки, дати поставок, транспорт, маршрути перевезення, термінали, склади та їхні географічні координати.

Під нові правила потрапляють і зведена митна статистика та заплановані обсяги реалізації товарів паливно-енергетичного комплексу. Таким чином, відкритих даних про роботу нафтопереробної галузі та експортні операції може стати значно менше.

Указ передбачає обмеження на поширення переліченої інформації через засоби масової інформації та інтернет. Виняток зроблено для даних, які компанія сама розкриває про свою діяльність. Конкретний перелік товарів, на які поширюватимуться обмеження, має визначити російський уряд протягом десяти днів.

У документі рішення пояснюють необхідністю невідкладних заходів у відповідь на нібито недружні дії США та інших держав, які приєдналися до них. Однак, зауважимо, що указ Путіна з’явився на тлі атак українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі, зокрема по НПЗ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розкрив деталі ударів по РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини