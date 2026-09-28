Кремль наляканий: Путін підписав новий важливий указ

Володимир Путін підписав указ, який обмежує поширення інформації про російські нафтопереробні заводи та експорт енергоресурсів. Нові правила стосуються не лише державної статистики, а й повідомлень у ЗМІ та публікацій в інтернеті.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Документ опублікували 28 вересня на офіційному порталі правової інформації Росії. До переліку закритих даних увійшли відомості про обсяги переробки нафти та виробництва продукції на російських НПЗ.

Також забороняється поширювати інформацію про експорт енергетичних товарів: їхні назви, обсяги, продавців, покупців і посередників. Обмеження охоплюють дані про взаєморозрахунки, дати поставок, транспорт, маршрути перевезення, термінали, склади та їхні географічні координати.

Під нові правила потрапляють і зведена митна статистика та заплановані обсяги реалізації товарів паливно-енергетичного комплексу. Таким чином, відкритих даних про роботу нафтопереробної галузі та експортні операції може стати значно менше.

Указ передбачає обмеження на поширення переліченої інформації через засоби масової інформації та інтернет. Виняток зроблено для даних, які компанія сама розкриває про свою діяльність. Конкретний перелік товарів, на які поширюватимуться обмеження, має визначити російський уряд протягом десяти днів.

У документі рішення пояснюють необхідністю невідкладних заходів у відповідь на нібито недружні дії США та інших держав, які приєдналися до них. Однак, зауважимо, що указ Путіна з’явився на тлі атак українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі, зокрема по НПЗ.