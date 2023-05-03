Кремль назвал две причины отказа от широкого празднования Дня Победы, однако избежал важнейшей

Несколько российских городов, преимущественно находящиеся вблизи украинской границы, решили отменить празднование Дня Победы. Среди причин, которые были названы, это соображение безопасности и возможные нападения украинских сил. Однако, вероятно, сокращение мер показывает, что Кремль нервничает из-за возможного превращения празднований в демонстрацию несогласия против вторжения в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.

Путин опасается протестов на 9 мая. Фото из открытых источников

Демонстрация военного могущества во время парадов ко Дню Победы является обычными признаками русских празднований, которые в Кремле называют победой СССР над нацистской Германией, без упоминания совместных усилий многих народов.

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Кроме парадов, в России есть шествие под названием "Бессмертный полк", во время которого люди маршируют с фотографиями родственников, участвовавших во Второй мировой войне. В прошлом году марш возглавил Путин, несший в руках фото отца. Российская депутат и организатор мероприятия Елена Цунаева заявила, что в этом году "Бессмертный полк" пройдет в другом формате по соображениям безопасности и предложила фото родственников разместить на автомобилях, одежде и в соцсетях.

Журналист Дмитрий Колезев утверждает, что отмена шествия "Бессмертного полка" связана больше не с мерами безопасности, а страхом Кремля перед обнародованием потерь в войне с Украиной.

"Почти наверняка пришли бы в "Бессмертный полк" с портретами погибших в Украине, а количество последних фотографий может оказаться удручающим", — говорит Колезев.

Кроме того, поход большого количества людей может перерасти в демонстрации против власти.

"История знает примеры, когда лояльные меры превращались в протесты", – пишет журналист.

Подобные мысли озвучивает бывший главный редактор сибирской телевизионной сети Виктор Мучник, покинувший Россию из-за несогласия с политикой Кремля.

"По его словам, в Кремле могут опасаться, что на ходу будет "слишком много портретов тех, кто погиб не 80 лет назад, а за последний год. Это даст представление о скрытых масштабах крушения", — слова Мучника издания BBC .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на обнародовавшие США потери российской армии.

Также "Комментарии" писали, что российские пропагандисты получили методички от Кремля: два сценария контрнаступления ВСУ.