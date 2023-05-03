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Кремль назвал две причины отказа от широкого празднования Дня Победы, однако избежал важнейшей

Кремль отменил некоторые празднования Дня Победы из-за страха демонстраций и протестов

сегодня, 16:40
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Автор:

Slava Kot

Несколько российских городов, преимущественно находящиеся вблизи украинской границы, решили отменить празднование Дня Победы. Среди причин, которые были названы, это соображение безопасности и возможные нападения украинских сил. Однако, вероятно, сокращение мер показывает, что Кремль нервничает из-за возможного превращения празднований в демонстрацию несогласия против вторжения в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.

Кремль назвал две причины отказа от широкого празднования Дня Победы, однако избежал важнейшей

Путин опасается протестов на 9 мая. Фото из открытых источников

Демонстрация военного могущества во время парадов ко Дню Победы является обычными признаками русских празднований, которые в Кремле называют победой СССР над нацистской Германией, без упоминания совместных усилий многих народов.


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Кроме парадов, в России есть шествие под названием "Бессмертный полк", во время которого люди маршируют с фотографиями родственников, участвовавших во Второй мировой войне. В прошлом году марш возглавил Путин, несший в руках фото отца. Российская депутат и организатор мероприятия Елена Цунаева заявила, что в этом году "Бессмертный полк" пройдет в другом формате по соображениям безопасности и предложила фото родственников разместить на автомобилях, одежде и в соцсетях.

Журналист Дмитрий Колезев утверждает, что отмена шествия "Бессмертного полка" связана больше не с мерами безопасности, а страхом Кремля перед обнародованием потерь в войне с Украиной.

"Почти наверняка пришли бы в "Бессмертный полк" с портретами погибших в Украине, а количество последних фотографий может оказаться удручающим", — говорит Колезев.

Кроме того, поход большого количества людей может перерасти в демонстрации против власти.

"История знает примеры, когда лояльные меры превращались в протесты", – пишет журналист.

Подобные мысли озвучивает бывший главный редактор сибирской телевизионной сети Виктор Мучник, покинувший Россию из-за несогласия с политикой Кремля.

"По его словам, в Кремле могут опасаться, что на ходу будет "слишком много портретов тех, кто погиб не 80 лет назад, а за последний год. Это даст представление о скрытых масштабах крушения", — слова Мучника издания BBC.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на обнародовавшие США потери российской армии.

Также "Комментарии" писали, что российские пропагандисты получили методички от Кремля: два сценария контрнаступления ВСУ.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-65465978
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