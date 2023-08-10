Кремль не может контролировать инфополе в РФ: в британской разведке назвали причину

VPN позволяет россиянам обезопасить себя и обойти цензуру в России − вероятно, именно поэтому власти пытаются закрыть доступ к этой технологии, считает разведка Британии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке британской разведки.

VPN мешает Кремлю контролировать инфополе в РФ. Фото: из открытых источников

"VPN вероятно является самой большой проблемой для попыток российских властей установить полный контроль над информацией внутри страны. Кроме нарастающего технического противодействия, РФ также начала публичную информационную кампанию с целью отпугнуть граждан от VPN заявлениями о том, что они якобы ставят под угрозу свои персональные данные" — говорится в отчете.

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Сообщается, что в течение прошлой недели российские власти вероятно усилили попытки закрыть доступ к VPN, виртуальным частным сетям, поскольку были многочисленные сообщения, что в некоторых регионах России наиболее популярные VPN стали недоступными.

Аналитики отмечают, что технологии VPN очень популярны в России, несмотря на то, что еще с 2017 года объявлены незаконными. Они позволяют пользователям сохранять приватность и обходить цензуру, в частности получать доступ к альтернативным источникам информации о войне и событиях в мире.

Ранее британская разведка сообщила о решении президента РФ Владимира Путина предоставить в распоряжение Росгвардии тяжелое оружие. Это может свидетельствовать о том, что он рассматривает эту структуру как одну из основных опор безопасности режима.

Также разведка констатировала, что морские дроны становятся все более весомым средством противостояния Украины и России на море.

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