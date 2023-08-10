Кремль не может контролировать инфополе в РФ: в британской разведке назвали причину

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Кравцев Сергей
VPN позволяет россиянам обезопасить себя и обойти цензуру в России − вероятно, именно поэтому власти пытаются закрыть доступ к этой технологии, считает разведка Британии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке британской разведки.
VPN мешает Кремлю контролировать инфополе в РФ. Фото: из открытых источников
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Сообщается, что в течение прошлой недели российские власти вероятно усилили попытки закрыть доступ к VPN, виртуальным частным сетям, поскольку были многочисленные сообщения, что в некоторых регионах России наиболее популярные VPN стали недоступными.
Аналитики отмечают, что технологии VPN очень популярны в России, несмотря на то, что еще с 2017 года объявлены незаконными. Они позволяют пользователям сохранять приватность и обходить цензуру, в частности получать доступ к альтернативным источникам информации о войне и событиях в мире.
Ранее британская разведка сообщила о решении президента РФ Владимира Путина предоставить в распоряжение Росгвардии тяжелое оружие. Это может свидетельствовать о том, что он рассматривает эту структуру как одну из основных опор безопасности режима.
Также разведка констатировала, что морские дроны становятся все более весомым средством противостояния Украины и России на море.
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