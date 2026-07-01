Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с обвинениями в адрес руководства Эстонии. Официальная представительница российского дипломатического ведомства Мария Захарова назвала действия таллинских властей помощью в подготовке воздушных ударов по территории РФ.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Поводом для очередного агрессивного заявления Кремля стали высказывания советника эстонского президента по национальной безопасности Мадиса Ролла.

"Власти Эстонии выступают соучастниками теракта киевского режима, атаковавшего Санкт-Петербург с помощью БПЛА", — заявила Мария Захарова в комментарии для пропагандистского агентства ТАСС. Резюмируя позицию Москвы по поводу слов эстонского чиновника, она резко подчеркнула: "Это соучастие в теракте".

Российская чиновница также попыталась провести исторические параллели. Она заявила, что нынешняя политическая позиция Эстонии является продолжением ее прежнего внешнеполитического курса.

"Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой", — утверждает представитель российского МИД. Более того, Захарова вспомнила события тридцатилетней давности, добавив: "В 90-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе".

Следует отметить, что причиной этого дипломатического скандала стал обычный обман. Российские телефонные хулиганы (пранкеры) якобы позвонили по телефону Мадису Роллу, выдав себя за секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Именно во время этого разговора эстонский чиновник искренне выразил намерение поддержать украинские силы. Как отмечают источники, в беседе с подставным украинским чиновником Ролл открыто предложил помощь с координацией будущих атак на объекты в Санкт-Петербурге.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские силы успешно атаковали важные промышленные и военные объекты на территории Российской Федерации. Эту информацию подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.



