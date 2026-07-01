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Недилько Ксения
Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с обвинениями в адрес руководства Эстонии. Официальная представительница российского дипломатического ведомства Мария Захарова назвала действия таллинских властей помощью в подготовке воздушных ударов по территории РФ.
Мария Захарова. Фото: МИД рф
Поводом для очередного агрессивного заявления Кремля стали высказывания советника эстонского президента по национальной безопасности Мадиса Ролла.
Российская чиновница также попыталась провести исторические параллели. Она заявила, что нынешняя политическая позиция Эстонии является продолжением ее прежнего внешнеполитического курса.
Следует отметить, что причиной этого дипломатического скандала стал обычный обман. Российские телефонные хулиганы (пранкеры) якобы позвонили по телефону Мадису Роллу, выдав себя за секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.
Именно во время этого разговора эстонский чиновник искренне выразил намерение поддержать украинские силы. Как отмечают источники, в беседе с подставным украинским чиновником Ролл открыто предложил помощь с координацией будущих атак на объекты в Санкт-Петербурге.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские силы успешно атаковали важные промышленные и военные объекты на территории Российской Федерации. Эту информацию подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.