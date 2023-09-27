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Кремль обвинил США в причастности к "террористическому акту"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США и Великобритания взорвали газопровод "Северный поток".

сегодня, 15:37
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания были причастны к взрывам на газопроводе "Северный поток". Песков назвал инцидент с атакой на газопровод "террористическим актом".

Кремль обвинил США в причастности к "террористическому акту"

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ссылался на американского журналиста Сеймура Герша, который в феврале опубликовал свои результаты исследований, предположив, что взрывы на газопроводе "Северный поток" были организованы США.


"Здесь важно то, что де-факто такой террористический акт против критической энергетической инфраструктуры организовали Соединенные Штаты и Великобритания", — заявил Песков и добавил, что "они так или иначе причастны к этому террористическому акту".

Напомним, что в сентябре прошлого года произошло несколько взрывов, повредивших газопроводы "Северный поток". Западные официальные лица и Украина заявили, что за этим стоит Россия, совершившая саботаж. В Кремле отрицают и обвиняют Киев и союзников Украины. После года с момента инцидента официально неизвестно, кто ответственен за взрывы на газопроводе "Северный поток".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на сына Кадырова, который жестоко избил мужчину в СИЗО. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков неожиданно заявил, что не будет комментировать ситуацию.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле раскритиковали Байдена из-за его слов о Путине. Президент США заявил, что не будет дружить с такими диктаторами, как Путин. Байден таким образом критиковал своего конкурента Трампа, постоянно подчеркивающего, что имеет хорошие связи с президентом РФ.



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