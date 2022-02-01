Кремль обвинил США в разжигании "истерии" в отношении Украины: люди "пакуют чемоданы на фронт"

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Карина Ожерельева
Россия обвинила Вашингтон в разжигании "истерии" из-за кризиса на украинской границе, поскольку посол США в ООН предупредил, что "последствия будут ужасающими", если Россия вторгнется. Об этом сообщает CNN.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков - фото из открытых источников
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Вашингтон и американские СМИ подтвердили опасения по поводу российского вторжения.
Во время звонка на прошлой неделе, который высокопоставленный украинский чиновник назвал CNN "длинным и откровенным", президент США Джо Байден предупредил своего украинского коллегу, что нападение России может оказаться неизбежным.
Однако Зеленский снова выразил свою позицию, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной" и не уверен, что нападение произойдет, сказал чиновник.
В понедельник, 31 января, Песков призвал США и их европейских союзников "занять более конструктивный подход" и сказал, что недавняя угроза санкций со стороны Соединенного Королевства вызывает "чрезвычайную обеспокоенность".
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила на выходных, что страна введет новое законодательство, расширяющее санкции и направленное против конкретных лиц, близких к Кремлю, если Россия вторгнется в Украину.
Как сообщали ранее "Комментарии", на заседании СБ ООН российский дипломат Василий Небензя заявил, что нарушение Украиной Минского пакта может закончиться "худшим путем".
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