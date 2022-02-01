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Кремль обвинил США в разжигании "истерии" в отношении Украины: люди "пакуют чемоданы на фронт"

Кремль обвиняет США в разжигании «истерии» в отношении Украины во время заседания Совета Безопасности ООН

сегодня, 11:32
Автор:

Карина Ожерельева
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Россия обвинила Вашингтон в разжигании "истерии" из-за кризиса на украинской границе, поскольку посол США в ООН предупредил, что "последствия будут ужасающими", если Россия вторгнется. Об этом сообщает CNN.

Кремль обвинил США в разжигании "истерии" в отношении Украины: люди "пакуют чемоданы на фронт"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков - фото из открытых источников

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Вашингтон и американские СМИ подтвердили опасения по поводу российского вторжения.

"К нашему ужасу, американские СМИ в последнее время публикуют очень большое количество непроверенной, обезображенной и заведомо обманчивой информации о том, что происходит в Украине и вокруг нее. Истерика, раскрученная Вашингтоном, вызывает в Украине истерику почти до того, что люди пакуют чемоданы на фронт. Это факт", — сказал Песков в понедельник, 31 января.

Во время звонка на прошлой неделе, который высокопоставленный украинский чиновник назвал CNN "длинным и откровенным", президент США Джо Байден предупредил своего украинского коллегу, что нападение России может оказаться неизбежным.

Однако Зеленский снова выразил свою позицию, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной" и не уверен, что нападение произойдет, сказал чиновник.

В понедельник, 31 января, Песков призвал США и их европейских союзников "занять более конструктивный подход" и сказал, что недавняя угроза санкций со стороны Соединенного Королевства вызывает "чрезвычайную обеспокоенность".

"Это вызывает серьезную обеспокоенность у международных финансовых структур и бизнеса. Это открытая атака на бизнес", — сказал Песков.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила на выходных, что страна введет новое законодательство, расширяющее санкции и направленное против конкретных лиц, близких к Кремлю, если Россия вторгнется в Украину.

"В целом англосаксонцы активно нагнетают напряженность на европейском континенте", – сказал Песков.

Как сообщали ранее "Комментарии", на заседании СБ ООН российский дипломат Василий Небензя заявил, что нарушение Украиной Минского пакта может закончиться "худшим путем".


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Источник: https://edition.cnn.com/2022/01/31/europe/ukraine-russia-latest-news-monday-intl/index.html
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