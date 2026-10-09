В Кремле заявили, что резкие высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес России якобы вредят прежде всего самой Украине. С таким утверждением 8 октября выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя перспективы завершения войны.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По информации государственного агентства РИА "Новости", представитель Кремля связал заявления украинского лидера с отсутствием у Киева желания перейти к мирному урегулированию. По версии Москвы, угрозы в адрес России, включая упоминание 40-дневной операции, теперь обращаются против украинской стороны.

"Подобные заявления […] абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на какие-либо мирные траектории. Это лишнее подтверждение этого", — заявил Дмитрий Песков.

Одновременно представитель Кремля сообщил, что российская сторона согласна с оценкой госсекретаря США Марко Рубио, который ранее говорил об отсутствии очевидных перспектив дипломатического урегулирования на данном этапе.

При этом Песков вновь подчеркнул, что Москва якобы выступает за комплексное разрешение конфликта с Киевом. Однако конкретных новых договоренностей, которые свидетельствовали бы о приближении переговорного прорыва, в его заявлении не прозвучало.

Высказывания Кремля прозвучали на фоне продолжающихся взаимных обвинений Москвы и Киева в отсутствии политической воли к прекращению войны. Обе стороны публично заявляют о собственных условиях урегулирования, но позиции по ключевым вопросам остаются далекими друг от друга.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле заявили, что урегулирование войны против Украины должно быть комплексным и рассчитанным на длительный период.



