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Кремль обяжет россиян в обязательном порядке праздновать аннексию Украины: подробности

Совет Федерации РФ одобрил закон об установлении соответствующей памятной даты 30 сентября

сегодня, 12:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Год назад президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии частей 4 областей Украины и предложил Киеву переговоры. Спустя год страна-агрессор готовится праздновать "присоединение" оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Кремль обяжет россиян в обязательном порядке праздновать аннексию Украины: подробности

Аннексия. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что празднование будет обязательным, но не смог подтвердить, будет ли на нем присутствовать Путин.


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"Что касается графика президента, пока он окончательно не сформирован, на эту тему пока ничего не могу сказать", – отметил главный рупор Кремля.

Напомним, 25 сентября Совет Федерации РФ одобрил закон об установлении соответствующей памятной даты 30 сентября. Ее объявили "днем воссоединения "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей с РФ".

Читайте также на портале "Комментарии" — тема необходимости переговоров с Россией в случае затягивания войны становится в последнее время всё более актуальной. Об этом периодически пишут западные СМИ, на эту тему чаще высказываются политики и чиновники разных стран. При этом ни украинские власти, ни украинское общество к переговорам (которые фактически означали бы "заморозку" войны, но не ее окончание на приемлемых для нас условиях) на данный момент явно не готовы. Да и сама РФ не особо демонстрирует желание конструктивного диалога. Хоть Путин периодически делает псевдомиротворческие заявления, цену его словам мы знаем. Какова вероятность переговоров? Что (кто) может изменить позицию Киева или Москвы в обозримой перспективе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Ці карлуши-партнери схожі один на одного і копіюють один одного. Один, з численною корупційною ордою Гетманцева, у розкішних готелях Швейцарії, ділив не вбитого медведя на репарації. Іншу орду спрямував держкоштом в Гаагу творити не здійсненне судилище. Інші недопалок завчасно свята призначає. G20 їх не відрізняє.


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