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Кремль оказался под давлением: кто требует от Путина отказаться от переговоров

Российские элиты призывают к новой эскалации войны и даже обсуждают применение тактического ядерного оружия

27 июня 2026, 12:14
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Кравцев Сергей

Внутри российского руководства усиливаются призывы отказаться от переговоров по Украине и перейти к еще более жесткой военной стратегии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, российских чиновников и аналитиков.

Кремль оказался под давлением: кто требует от Путина отказаться от переговоров

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации агентства, представители части политической и бизнес-элиты, а также националистических кругов считают, что Москва должна прекратить дипломатические контакты и значительно усилить удары по украинской территории. Некоторые наиболее радикально настроенные сторонники Кремля даже предлагают рассмотреть возможность применения тактического ядерного оружия.

Такие настроения, как отмечают собеседники Reuters, усилились после серии украинских ударов по объектам на территории России и в оккупированном Крыму. Дополнительным фактором стало отсутствие ожидаемых успехов российской армии на фронте, что все чаще вызывает разговоры о возможном завершении войны уже в 2026 году.

Несмотря на давление со стороны сторонников силового сценария, Кремль пока не демонстрирует готовности отказаться от переговорного процесса. Однако сразу несколько высокопоставленных российских чиновников признали, что контакты с Соединенными Штатами не принесли ощутимых результатов, а договоренности, достигнутые во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, по их мнению, так и не были реализованы.

Эксперты считают, что подобные заявления свидетельствуют о растущих разногласиях внутри российской элиты. Хотя Владимир Путин по-прежнему полностью контролирует политическую систему, постоянные требования сторонников эскалации формируют общественные ожидания в пользу более масштабной войны и могут осложнить принятие дальнейших решений в Кремле.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russian-hawks-urge-putin-escalate-war-drop-us-talks-ukraine-strikes-deep-2026-06-26/
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