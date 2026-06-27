Кремль опинився під тиском: хто вимагає від Путіна відмовитись від переговорів

Усередині російського керівництва посилюються заклики відмовитися від переговорів щодо України та перейти до ще більш жорсткої військової стратегії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до Кремля, російських чиновників та аналітиків.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За інформацією агентства, представники частини політичної та бізнес-еліти, а також націоналістичних кіл вважають, що Москва має припинити дипломатичні контакти та значно посилити удари по українській території. Деякі найрадикальніші прихильники Кремля навіть пропонують розглянути можливість застосування тактичної ядерної зброї.

Такі настрої, як зазначають співрозмовники Reuters, посилилися після серії українських ударів по об'єктах на території Росії та в окупованому Криму. Додатковим чинником стала відсутність очікуваних успіхів російської армії на фронті, що все частіше викликає розмови про можливе завершення війни вже 2026 року.

Незважаючи на тиск з боку прихильників силового сценарію, Кремль поки що не демонструє готовності відмовитись від переговорного процесу. Однак одразу кілька високопосадовців визнали, що контакти зі Сполученими Штатами не принесли відчутних результатів, а домовленості, досягнуті під час зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці, на їхню думку, так і не були реалізовані.

Експерти вважають, що подібні заяви свідчать про зростаючі розбіжності всередині російської еліти. Хоча Володимир Путін, як і раніше, повністю контролює політичну систему, постійні вимоги прихильників ескалації формують суспільні очікування на користь більш масштабної війни і можуть ускладнити прийняття подальших рішень у Кремлі.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Кремлі назріває розкол: чому Путін не наважується на новий масований удар.



