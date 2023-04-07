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Кремль опустошает свои базы с техникой на севере Крыма

Соответствующие изменения произошли за период с 11 февраля по 16 марта

сегодня, 13:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Российская армия в течение последнего месяца опустошила свои базы на севере временно оккупированного Крыма: оттуда вывели артиллерию, танки и другую технику. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter. 

Кремль опустошает свои базы с техникой на севере Крыма

РФ вывезла свою технику с баз на севере Крыма. Фото twitter.com/bradyafr/status

Аналитик опубликовал серию видео и фото спутниковых снимков, которые подтверждают передислокацию техники РФ за период с 11 февраля по 16 марта.


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"За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке были танки, бронетехника и артиллерия", — написал Брэди Африк.

Также аналитик добавил кадры, демонстрирующие оборонительные сооружения оккупантов вблизи Медведевки. Африк считает, что подобными заграждениями армия РФ обустраивает всю территорию Крыма.

Отметим, с начала апреля активизировалась тема Крыма. Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало открытое обращение ко всем непокоренным жителям временно оккупированного РФ украинского Крыма, поблагодарив за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через пять-семь месяцев полуостров может быть освобожден. Кабмин утвердил изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. А оккупанты вовсю роют в Крыму окопы. О чём говорит актуализация темы деоккупации Крыма? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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