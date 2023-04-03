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Кремль отбирает паспорта у высокопоставленных чиновников: чего боится режим

У Путина нет доверия к российским элитам

сегодня, 10:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские службы безопасности конфискуют заграничные паспорта высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить поездки за границу, поскольку паранойя по поводу дезертирства распространяется по режиму Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Financial Times".

Кремль отбирает паспорта у высокопоставленных чиновников: чего боится режим

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Службы безопасности ужесточили требования к поездкам в госсекторе, требуя сдачи паспортов от некоторых видных деятелей и бывших чиновников, сообщили несколько человек, знакомых с этим вопросом.


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Ужесточение правил до норм советской эпохи отражает глубокое подозрение Кремля и ФСБ в отношении лояльности российской гражданской элиты, многие из которых в частном порядке выступают против войны на Украине и недовольны ее влиянием на их образ жизни.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ужесточила ограничения на выезд за границу для некоторых, кто работает в "чувствительных" сферах. "Для этого существуют более строгие правила", — сказал он Financial Times.                                                                               

"Где-то они формализованы, а где-то зависят от конкретного решения о конкретных сотрудниках. С началом спецоперации этому вопросу стало уделяться больше внимания", — добавил он.

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Источник: https://www.ft.com/content/c41be6b0-f625-46f2-91e4-d03eb4b6372b
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