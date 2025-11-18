Кремль откровенно занервничал из-за встречи Зеленского и Виткоффа в Стамбуле: детали

Представителей Российской Федерации не будет в Стамбуле 19 ноября, когда запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя будущие контакты между Киевом и Вашингтоном.

Фото: из открытых источников

По словам Пескова, Москва якобы не получала никаких сигналов от Украины о возможном возобновлении переговорного процесса. В то же время он отметил, что в Кремле будут внимательно следить за тем, с какими результатами завершится разговор Зеленского и Виткоффа, подчеркнув, что эта встреча вызывает у них интерес.

Песков в очередной раз повторил известный кремлевский тезис о том, что "Россия остается открытой для переговоров", и добавил, что позиция Москвы "хорошо известна и в Вашингтоне, и в Стамбуле, и в Киеве". Он также заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет "конкретных планов" по контактам с Виткоффом или турецким руководством, но при этом заверил, что российский лидер якобы "открыт для разговора".

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источник в Турции, сообщило, что спецпредставитель США Стив Виткофф приедет в Турцию для встречи с украинским президентом.

Владимир Зеленский находится в Испании, однако уже завтра он отправится в Турцию, где запланирован ряд двусторонних контактов. Глава государства заявил об активизации дипломатических усилий и подчеркнул, что существуют "наработанные решения", которые Киев намерен обсудить с турецкой стороной в ходе предстоящих переговоров.

