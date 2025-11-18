logo_ukra

Кремль відверто занервував через зустріч Зеленського і Віткоффа у Стамбулі: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль відверто занервував через зустріч Зеленського і Віткоффа у Стамбулі: деталі

Пєсков знову заявив, що Росія нібито відкрита до переговорів, наголошуючи, що позиція Москви добре відома у Вашингтоні, Стамбулі та Києві

18 листопада 2025, 12:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Представників Російської Федерації не буде в Стамбулі 19 листопада, коли там запланована зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи майбутні контакти між Києвом і Вашингтоном.

Кремль відверто занервував через зустріч Зеленського і Віткоффа у Стамбулі: деталі

Фото: з відкритих джерел

За словами Пєскова, Москва нібито не отримувала жодних сигналів від України щодо можливого відновлення переговорного процесу. Водночас він зазначив, що у Кремлі уважно стежитимуть за тим, з якими результатами завершиться розмова Зеленського та Віткоффа, підкресливши, що ця зустріч викликає в них інтерес.

Пєсков вкотре повторив відому кремлівську тезу про те, що “Росія залишається відкритою для переговорів”, і додав, що позиція Москви “добре відома і у Вашингтоні, і у Стамбулі, і у Києві”. Він також заявив, що у президента РФ Володимира Путіна немає “конкретних планів” щодо контактів із Віткоффом або турецьким керівництвом, але при цьому запевнив, що російський лідер нібито “відкритий для розмови”.

Раніше агентство Reuters, посилаючись на джерело в Туреччині, повідомило, що спецпредставник США Стів Віткофф приїде до Туреччини для зустрічі з українським президентом.

Наразі Володимир Зеленський перебуває в Іспанії, однак уже завтра він вирушить до Туреччини, де заплановано низку двосторонніх контактів. Глава держави заявив про активізацію дипломатичних зусиль і підкреслив, що існують “напрацьовані рішення”, які Київ має намір обговорити з турецькою стороною під час майбутніх перемовин.

Як вже писали "Коментарі", російський олігарх та близький соратник Володимира Путіна Костянтин Малофєєв заявив, що більшість київських школярів нібито спілкуються російською мовою під час уроків та перерв. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, посилаючись на невідоме джерело.  



