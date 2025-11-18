Кремль відверто занервував через зустріч Зеленського і Віткоффа у Стамбулі: деталі

Представників Російської Федерації не буде в Стамбулі 19 листопада, коли там запланована зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи майбутні контакти між Києвом і Вашингтоном.

Фото: з відкритих джерел

За словами Пєскова, Москва нібито не отримувала жодних сигналів від України щодо можливого відновлення переговорного процесу. Водночас він зазначив, що у Кремлі уважно стежитимуть за тим, з якими результатами завершиться розмова Зеленського та Віткоффа, підкресливши, що ця зустріч викликає в них інтерес.

Пєсков вкотре повторив відому кремлівську тезу про те, що “Росія залишається відкритою для переговорів”, і додав, що позиція Москви “добре відома і у Вашингтоні, і у Стамбулі, і у Києві”. Він також заявив, що у президента РФ Володимира Путіна немає “конкретних планів” щодо контактів із Віткоффом або турецьким керівництвом, але при цьому запевнив, що російський лідер нібито “відкритий для розмови”.

Раніше агентство Reuters, посилаючись на джерело в Туреччині, повідомило, що спецпредставник США Стів Віткофф приїде до Туреччини для зустрічі з українським президентом.

Наразі Володимир Зеленський перебуває в Іспанії, однак уже завтра він вирушить до Туреччини, де заплановано низку двосторонніх контактів. Глава держави заявив про активізацію дипломатичних зусиль і підкреслив, що існують “напрацьовані рішення”, які Київ має намір обговорити з турецькою стороною під час майбутніх перемовин.

