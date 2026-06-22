Кремль открывает охоту на самых уязвимых: в России запускают новую схему пополнения армии

Российские власти начали новый этап набора военнослужащих для участия в войне против Украины, сосредоточив внимание на наиболее уязвимых категориях населения. Об этом сообщили представители подпольного движения "Атеш", чьи агенты фиксируют происходящее на территории РФ.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По информации движения, Москва потребовала от региональных администраций любой ценой выполнить планы по привлечению контрактников. После получения соответствующих указаний местные власти и силовые структуры заметно активизировали работу военкоматов и начали искать новые источники пополнения армии.

Особое внимание, как утверждают в "Атеш", уделяется гражданам, которые находятся в сложном положении и имеют ограниченные возможности для сопротивления давлению. Речь идет прежде всего о россиянах с крупными задолженностями, сведения о которых содержатся в базах судебных приставов, а также о бывших заключенных, находящихся под административным контролем после освобождения.

По данным подполья, таких людей нередко вызывают для проверок или задерживают под различными предлогами, после чего склоняют к подписанию контрактов с Минобороны РФ. Для достижения результата используются угрозы уголовного преследования, административное давление и другие методы принуждения.

В "Атеш" считают, что причиной новой кампании стали серьезные потери российских войск на фронте. По оценкам движения, нынешние темпы добровольного набора уже не позволяют восполнять численность личного состава, поэтому власти вынуждены искать дополнительные резервы.

Сообщения о рейдах и фактически принудительном привлечении мужчин к военной службе появляются в России регулярно. Жители разных регионов неоднократно сообщали о проверках возле станций метро, торговых центров и остановок общественного транспорта. В отдельных городах граждане даже начали создавать специальные Telegram-сообщества для обмена информацией о местах проведения таких мероприятий.

На этом фоне представители "Атеш" призвали россиян не подписывать документы под давлением и избегать любых действий, которые могут привести к принудительному отправлению на фронт.

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