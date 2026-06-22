Кремль відкриває полювання на найуразливіших: у Росії запускають нову схему поповнення армії

Російська влада розпочала новий етап набору військовослужбовців для участі у війні проти України, зосередивши увагу на найбільш уразливих категоріях населення. Про це повідомили представники підпільного руху "Атеш", чиї агенти фіксують те, що відбувається на території РФ.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За інформацією руху, Москва зажадала від регіональних адміністрацій за будь-яку ціну виконати плани щодо залучення контрактників. Після отримання відповідних вказівок місцева влада та силові структури помітно активізували роботу військкоматів та почали шукати нові джерела поповнення армії.

Особлива увага, як стверджують в "Атеші", приділяється громадянам, які перебувають у складному становищі та мають обмежені можливості для опору тиску. Йдеться насамперед про росіян з великими заборгованостями, відомості про які містяться в базах судових приставів, а також про колишніх ув'язнених, які перебувають під адміністративним контролем після звільнення.

За даними підпілля, таких людей нерідко викликають для перевірок чи затримують під різними приводами, після чого схиляють до підписання контрактів із Міноборони РФ. Для досягнення результату використовуються загрози кримінального переслідування, адміністративний тиск та інші примусові методи.

В "Атеші" вважають, що причиною нової кампанії стали серйозні втрати російських військ на фронті. За оцінками руху, нинішні темпи добровільного набору вже не дозволяють заповнювати чисельність особового складу, тому влада змушена шукати додаткові резерви.

Повідомлення про рейди та фактично примусове залучення чоловіків до військової служби з'являються в Росії регулярно. Мешканці різних регіонів неодноразово повідомляли про перевірки біля станцій метро, торгових центрів та зупинок громадського транспорту. В окремих містах громадяни навіть почали створювати спеціальні Telegram-спільноти для обміну інформацією щодо місць проведення таких заходів.

На цьому тлі представники "Атеш" закликали росіян не підписувати документи під тиском та уникати будь-яких дій, які можуть призвести до примусового відправлення на фронт.

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