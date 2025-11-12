logo

Кремль отреагировал на коррупционный скандал в Украине: на что теперь рассчитывает

Москва надеется, что скандал в Украине повлияет на дальнейшую поддержку Киева со стороны ЕС и США

12 ноября 2025, 12:10
Кравцев Сергей

В Кремле обратили внимание на коррупционный скандал на Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на коррупционный скандал в Украине: на что теперь рассчитывает

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Безусловно, обратил", — сказал Песков российским пропагандистам в среду.

Так он ответил на вопрос, обратил ли внимание Кремль на этот скандал.

Главный рупор Кремля отметил, что Москва полагаем, что в европейских столицах обратили на это внимание, как и в США обратили на это внимание. 

"Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима. Эти страны, конечно, лучше и лучше, на самом деле, начинают осознавать, что значительная часть денег, которую они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается киевским режимом. Это очевидно совершенно, и все больше и больше людей это понимают", — сказал Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — в НАБУ заявили, что вместе с САП проводят "масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики". В ее рамках проводится ряд громких обысков. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Украины Германа Галущенко, а также в компании Энергоатом. По данным источников в правоохранительных органах, эти обыски у Галущенко проводят по тому же делу, что и обыски у Тимура Миндича, бизнесмена и совладельца студии Квартал 95, который якобы уже успел покинуть территорию Украины. Хотя в ГПСУ эту информацию не подтверждают. О чем говорит новый громкий скандал? Какими могут быть его последствия для власти? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




