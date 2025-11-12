Кремль відреагував на корупційний скандал в Україні: на що тепер розраховує

У Кремлі звернули увагу на корупційний скандал України. Як передає портал "Коментарі", про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Безумовно, звернув", — сказав Пєсков російським пропагандистам у середу.

Так він відповів на запитання, чи Кремль звернув увагу на цей скандал.

Головний рупор Кремля зазначив, що Москва вважає, що у європейських столицях звернули на цю увагу, як і в США звернули на цю увагу.

"Адже це країни, які є такими активними донорами київського режиму. Ці країни, звичайно, краще і краще, насправді починають усвідомлювати, що значна частина грошей, яку вони забирають у своїх платників податків, розкрадається київським режимом. Це очевидно досконало, і все більше і більше людей це розуміють", — сказав Пєсков.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у НАБУ заявили, що разом із САП проводять "масштабну операцію щодо викриття корупції у сфері енергетики". У її рамках проводиться низка гучних обшуків. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції України Германа Галущенка, а також у компанії Енергоатом. За даними джерел у правоохоронних органах, ці обшуки у Галущенка проводять у тій самій справі, що й обшуки у Тимура Міндіча, бізнесмена та співвласника студії Квартал 95, який нібито вже встиг залишити територію України. Хоча у ДПСУ цю інформацію не підтверджують. Про що каже новий гучний скандал? Які можуть бути його наслідки для влади? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



