Кремль отреагировал на новый дедлайн Трампа по прекращению войны в Украине

Путинский режим принял к сведению вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа по поводу сроков украинского урегулирования. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Москва по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта и для обеспечения своих интересов", – высказался Дмитрий Песков.

Говоря о возможности встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, пресс-секретарь хозяина Кремля заявил, что вопрос как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит.

При этом главный рупор Кремля акцентировал, что в Кремле фиксируют замедление в процессе нормализации двусторонних отношений России и США.

"Процесс нормализации отношений России и США идет "ни шатко ни валко", Москва хотела бы видеть большую динамику в этом вопросе", – отметил Песков.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить сроки, отведенные российскому диктатору Владимиру Путину для окончания войны в Украине. По словам американского лидера, причиной смены дедлайна стали новые удары по украинским городам, свидетельствующим о нежелании Кремля искать мирное решение.

Дональд Трамп выступил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, где выразил резкое разочарование действиями Владимира Путина и намекнул на приближение более жестких мер.

"Мы много раз думали, что этот вопрос решили, а затем президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу, например, Киеву, и убивает много людей в доме престарелых или кое-где", – сказал Трамп.



