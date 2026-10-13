В Кремле заявили, что пока не получали официального документа с мирным планом США и европейских стран по урегулированию войны в Украине. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что в Москве видели лишь публикации средств массовой информации, посвящённые возможным предложениям.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, обсуждаемые в публичном пространстве инициативы пока нельзя рассматривать как официально переданный России документ. Таким образом, Москва не подтвердила, что располагает полным текстом предложений и может предметно оценить их содержание.

Заявление Пескова прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических контактов вокруг возможного завершения войны. США и европейские государства обсуждают варианты урегулирования, однако позиции сторон по ключевым вопросам остаются предметом переговоров.

Для Москвы принципиальное значение имеет содержание возможных договорённостей, включая условия прекращения боевых действий и дальнейшие параметры безопасности. Однако без официального документа невозможно достоверно установить, какие конкретно обязательства предлагаются сторонам и какие из них Кремль считает приемлемыми.

Читайте также на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими партнерами активно продвигаются к созданию единой дипломатической платформы, которая должна положить конец боевым действиям в Украине. Новая инициатива содержит комплекс обязательств по безопасности и значительные финансовые стимулы как для украинской, так и для российской сторон.

Несмотря на то, что внимание медиа было приковано к эмоциональным высказываниям Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского, за кулисами происходили более важные процессы. Западные союзники финализируют компромиссный проект урегулирования. Об этом в своем материале для издания The Washington Post рассказал известный аналитик и колумнист Дэвид Игнатиус.



