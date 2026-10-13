У Кремлі заявили, що поки що не отримували офіційного документа з мирним планом США та європейських країн щодо врегулювання війни в Україні. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що у Москві бачили лише публікації засобів масової інформації, присвячені можливим пропозиціям.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, ініціативи, що обговорюються в публічному просторі, поки не можна розглядати як офіційно переданий Росії документ. Таким чином, Москва не підтвердила, що має повний текст пропозицій і може предметно оцінити їх зміст.

Заява Пєскова прозвучала на тлі дипломатичних контактів, що продовжуються, навколо можливого завершення війни. США та європейські держави обговорюють варіанти врегулювання, проте позиції сторін із ключових питань залишаються предметом переговорів.

Для Москви важливе значення має зміст можливих домовленостей, включаючи умови припинення бойових дій та подальші параметри безпеки. Однак без офіційного документа неможливо достовірно встановити, які саме зобов'язання пропонуються сторонам і які Кремль вважає прийнятними.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати Америки разом із європейськими партнерами активно просуваються до створення єдиної дипломатичної платформи, яка має покласти край бойовим діям в Україні. Нова ініціатива містить комплекс зобов'язань щодо безпеки та значні фінансові стимули як для української, так і для російської сторін.

Незважаючи на те, що увага медіа була прикута до емоційних висловлювань Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського, за лаштунками відбувалися важливіші процеси. Західні союзники завершують компромісний проект врегулювання. Про це у своєму матеріалі для видання The Washington Post розповів відомий аналітик та колумніст Девід Ігнатіус.



