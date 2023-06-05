Кремль отреагировал на паническое обращение Путина о мобилизации в России

5 июня на российских радиостанциях и нескольких телеканалах вышло обращение президента России Владимира Путина с призывом о всеобщей мобилизации. На такое сообщение отреагировали в Кремле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

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В обращении российский президент рассказывает о "вторжении Вооруженных сил Украины" в пограничные области РФ, в частности, речь идет о Ростовской, Воронежской и Белгородской областях. Далее Владимир Путин просит жителей названных регионов выехать с этих территорий вглубь страны, а затем добавляет слова об общей мобилизации.

Затем в Кремле отреагировали на паническое обращение Путина и указали, что это был фейк.

"Экстренного обращения Путина" точно не было. Действительно, в некоторых регионах был злом", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков и указал, что вероятно сломанные произошел на радио "Мир".

Пресс-служба МТРК подтвердила, что их телеканал "Мир" и радио с аналогичным названием были сломаны и показывали "незаконную" трансляцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в британское СМИ попал документ, раскрывающий секретные поставки вооружения и боеприпасов в Российскую Федерацию из Ирана. Это первый документ, который может подтвердить сотрудничество двух режимов. Попадающее в РФ оружие впоследствии используется для атак по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в России зафиксировано массовое отравление. Жители РФ покупали в нескольких регионах страны сидр местного производителя и после потребления продукта отравились. По состоянию на 5 июня зафиксировано более десяти смертельных случаев.