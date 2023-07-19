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Кремль отреагировал на слова президента ЮАР об угрозах из Москвы

Москва ответила на слова президента ЮАР Сирила Рамафосы, говорившего, что боится войны с Россией из-за ареста Путина.

сегодня, 14:37
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин не поедет на саммит группы стран БРИКС, который пройдет в августе в Южной Африке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Кремль отреагировал на слова президента ЮАР об угрозах из Москвы

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Южная Африка столкнулась с дилеммой из-за саммита БРИКС и решения Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. ЮАР подписала и ратифицировала Римский устав, таким образом, это означает, что при приезде Путина его могли арестовать и отправить в суд.


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Президент ЮАР Сирил Рамафоса просил изменить решение МУС и снять ордер на арест Путина, по его словам, это угрожало бы войне с Россией. На эти слова отреагировали в Кремле и пытались опровергнуть их вместе с угрозами другим странам.

"В этом мире всем ясно, что означает попытка посягнуть на главу РФ, ничего объяснять никому не нужно", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков о возможности ареста Путина.

Впоследствии администрация президента ЮАР сообщила, что по "обоюдному согласию" обеих сторон было достигнуто соглашение, что президент России Владимир Путин не поедет в ЮАР. Место российского президента заменит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На саммите БРИКС примут участие лидеры Китая, Бразилии, Индии и Южной Африки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт по вопросам безопасности подчеркивает необходимость активнее поддерживать Украину в военном плане, ведь это позволит дольше быть в безопасности. По его словам, не правильная позиция бояться Россию, ведь она на самом деле "хрупкая".

Также "Комментарии" писали о президенте Франции Эммануэле Макроне, который критикует решение Путина и называет его большой ошибкой.




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Источник: https://www.reuters.com/world/south-africa-putin-will-not-attend-brics-summit-by-mutual-agreement-2023-07-19/
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