Президент России Владимир Путин не поедет на саммит группы стран БРИКС, который пройдет в августе в Южной Африке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Южная Африка столкнулась с дилеммой из-за саммита БРИКС и решения Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. ЮАР подписала и ратифицировала Римский устав, таким образом, это означает, что при приезде Путина его могли арестовать и отправить в суд.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса просил изменить решение МУС и снять ордер на арест Путина, по его словам, это угрожало бы войне с Россией. На эти слова отреагировали в Кремле и пытались опровергнуть их вместе с угрозами другим странам.

"В этом мире всем ясно, что означает попытка посягнуть на главу РФ, ничего объяснять никому не нужно", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков о возможности ареста Путина.

Впоследствии администрация президента ЮАР сообщила, что по "обоюдному согласию" обеих сторон было достигнуто соглашение, что президент России Владимир Путин не поедет в ЮАР. Место российского президента заменит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



На саммите БРИКС примут участие лидеры Китая, Бразилии, Индии и Южной Африки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт по вопросам безопасности подчеркивает необходимость активнее поддерживать Украину в военном плане, ведь это позволит дольше быть в безопасности. По его словам, не правильная позиция бояться Россию, ведь она на самом деле "хрупкая".

Также "Комментарии" писали о президенте Франции Эммануэле Макроне, который критикует решение Путина и называет его большой ошибкой.



