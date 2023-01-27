Кремль отреагировал на слова Трампа о том, что США могут остановить войну в Украине

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Slava Kot
Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты могут быстро остановить войну в Украине, если дадут соответствующий приказ. Таким образом, представитель Кремля сослался на слова Дональда Трампа, который раскритиковал решение Байдена предоставить танки для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Кремль использует слова Трампа для пропаганды. Фото из открытых источников
25 января президент США Джо Байден объявил, что отправит танки M1 Abrams в Украину. Его предшественник на посту президента Дональд Трамп раскритиковал такое решение, сказав, что "сначала танки, затем ядерное оружие, закончите эту безумную войну сейчас". Кроме того, экспрезидент США отметил, что он мог бы прекратить войну через 24 часа.
На эти слова Трампа отреагировал спикер президента России Дмитрий Песков, использовавший пророссийскую риторику экспрезидента США для своей пропаганды.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции посла Российской Федерации в США на поставку американских танков в Украину.
Также "Комментарии" писали о том, как США отреагировали на ядерные угрозы экспрезидента России.
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