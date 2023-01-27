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Кремль отреагировал на слова Трампа о том, что США могут остановить войну в Украине

Кремль использовал слова бывшего президента США Дональда Трампа для своей пропаганды.

сегодня, 15:56
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Автор:

Slava Kot

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты могут быстро остановить войну в Украине, если дадут соответствующий приказ. Таким образом, представитель Кремля сослался на слова Дональда Трампа, который раскритиковал решение Байдена предоставить танки для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Кремль отреагировал на слова Трампа о том, что США могут остановить войну в Украине

Кремль использует слова Трампа для пропаганды. Фото из открытых источников

25 января президент США Джо Байден объявил, что отправит танки M1 Abrams в Украину. Его предшественник на посту президента Дональд Трамп раскритиковал такое решение, сказав, что "сначала танки, затем ядерное оружие, закончите эту безумную войну сейчас". Кроме того, экспрезидент США отметил, что он мог бы прекратить войну через 24 часа.

"Если бы я был президентом, войны России против Украины никогда бы не произошло, и даже сейчас, будь я президентом, я мог бы договориться о прекращении этой ужасной войны в течение 24 часов", — написал бывший президент США в соцсети Truth Social.

На эти слова Трампа отреагировал спикер президента России Дмитрий Песков, использовавший пророссийскую риторику экспрезидента США для своей пропаганды.

"Я не думаю, что Трамп далек от истины. Президент США действительно мог бы прекратить этот конфликт, сделать это очень быстро, используя свою способность фактически отдавать приказы режиму в Киеве. Ключ к киевскому режиму в значительной степени в руках Вашингтона. При этом мы видим, что нынешний лидер Белого дома не хочет использовать этот ключ, наоборот, он выбирает путь дальнейшей накачки оружия в Украину", — сказал Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции посла Российской Федерации в США на поставку американских танков в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, как США отреагировали на ядерные угрозы экспрезидента России.




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Источник: https://t.me/tass_agency/178301
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