В Кремле отреагировали на слова Зеленского о госперевороте

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота при участии Российской Федерации. Представитель президента РФ Владимира Путина акцентировал, что Россия якобы не занимается такими делами. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Дмитрий Песков - фото: РИА Новости

"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", — сказал Дмитрий Песков.

Отметим, что во время пресс-марафона со СМИ президент Владимир Зеленский обвинил бизнесмена Рината Ахметова в сотрудничестве с российскими спецслужбами, а также в том, что он может быть причастен к подготовке госпереворота. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что власти сегодня имеют не только агентурную информацию, но и данные, которые подтверждены звуковой записью. На этой записи представители Украины и представители России обсуждают участие украинского бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Владимир Зеленский высказал свою точку зрения, заявив, что таким образом украинского бизнесмена просто хотели подставить. Скорее всего, отметил президент, Россия задействовала операцию по Ринату Ахметову. Политик и бизнесмен может оказаться втянутым в войну против своего же государства.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что по словам украинского лидера Владимира Зеленского, вероятность полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины присутствует каждый день. Однако наше государство, по словам гаранта, готово к любой эскалации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!