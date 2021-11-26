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В Кремле отреагировали на слова Зеленского о госперевороте

Дмитрий Песков сообщил, что Россия якобы не имела подобных планов

сегодня, 14:33
Автор:

Елизавета Черных
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Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота при участии Российской Федерации. Представитель президента РФ Владимира Путина акцентировал, что Россия якобы не занимается такими делами. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости". 

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о госперевороте

Дмитрий Песков - фото: РИА Новости

"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", — сказал Дмитрий Песков. 

Отметим, что во время пресс-марафона со СМИ президент Владимир Зеленский обвинил бизнесмена Рината Ахметова в сотрудничестве с российскими спецслужбами, а также в том, что он может быть причастен к подготовке госпереворота. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что власти сегодня имеют не только агентурную информацию, но и данные, которые подтверждены звуковой записью. На этой записи представители Украины и представители России обсуждают участие украинского бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. 

Владимир Зеленский высказал свою точку зрения, заявив, что таким образом украинского бизнесмена просто хотели подставить. Скорее всего, отметил президент, Россия задействовала операцию по Ринату Ахметову. Политик и бизнесмен может оказаться втянутым в войну против своего же государства.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что по словам украинского лидера Владимира Зеленского, вероятность полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины присутствует каждый день. Однако наше государство, по словам гаранта,  готово к любой эскалации. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putina-otvetili-slova-zelenskogo-perevorote-1637927868.html
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