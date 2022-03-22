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Кремль отреагировал на слова Зеленского о референдуме по компромиссам

В России ответили на слова Зеленского по поводу проведения референдума в Украине

сегодня, 13:38
Автор:

Карина Ожерельева
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Представитель президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина имеет право на проведение референдума, однако подчеркнул, что условиями мира с Россией занимаются делегации. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Медузу", где опубликованы слова Пескова в эфире "Коммерсант FM".

Кремль отреагировал на слова Зеленского о референдуме по компромиссам

Песков - фото из открытых источников

"Украина – это суверенное государство, и какие-то там могут и, наверное, должны быть внутригосударственные процедуры. Но кроме этого есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Мы убеждены, что сейчас вынесение их на публику может только помешать переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", — заявил Песков.

Представитель президента России также добавил, что РФ давно передала украинской делегации проекты документов в рамках переговорного процесса. Песков отметил, что Киев на что-то ответил, на что-то нет.

Читайте на портале "Комментарии": когда украинцам готовиться к референдуму – что означает новое заявление Зеленского.

Как ранее сообщали "Комментарии", советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил феномен Чернобаевки, где украинская армия 8 раз подряд авиаударами уничтожила военную технику и личный состав российских оккупантов.

Также "Комментарии" писали, что Подоляк рассказал о подготовке встречи Зеленского и Путина. Советник главы ОП считает, что любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины. Переговоры президентов Украины и России являются ключевыми для восстановления мира.


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Источник: https://t.me/meduzalive/55405
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