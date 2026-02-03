В Москве поживают плечами и делают вид, что ничего не знают о возможном отказе Индии от покупки российской нефти. Об этом сказал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"До сих пор каких-либо заявлений из Дели по этому поводу мы не слышали", — сказал главный рупор Кремля представителям масс-медиа.

Пресс-секретарь российского диктатора также уточнил, что Москва внимательно следит за новостями и высказываниями президента США Дональда Трампа на эту тему.

"Мы их тщательно фиксируем, анализируем, и мы с уважением относимся к двусторонним американо-индийским отношениям. Но не меньшее значение мы придаем развитию глубокого стратегического партнерства между Россией и Индией", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что у него и президента США Дональда Трампа был телефонный разговор. Однако он не упомянул, обсуждался ли отказ страны от российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте Моди в соцсети Х.

"Сегодня было замечательно поговорить с моим дорогим другом президентом Трампом. Очень рад, что на продукцию, произведенную в Индии, теперь будет действовать пониженная таможенная пошлина в размере 18%. От имени 1,4 миллиардов жителей Индии выражаю огромную благодарность", — написал премьер-министр.

Также "Комментарии" писали - Кремль продолжает использовать темы, не связанные напрямую с войной против Украины, чтобы склонить администрацию президента США Дональда Трампа к уступкам в пользу России. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).



