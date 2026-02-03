logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль отреагировал на заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль отреагировал на заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти

3 февраля 2026, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Москве поживают плечами и делают вид, что ничего не знают о возможном отказе Индии от покупки российской нефти. Об этом сказал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"До сих пор каких-либо заявлений из Дели по этому поводу мы не слышали", — сказал главный рупор Кремля представителям масс-медиа.

Пресс-секретарь российского диктатора также уточнил, что Москва внимательно следит за новостями и высказываниями президента США Дональда Трампа на эту тему.

"Мы их тщательно фиксируем, анализируем, и мы с уважением относимся к двусторонним американо-индийским отношениям. Но не меньшее значение мы придаем развитию глубокого стратегического партнерства между Россией и Индией", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что у него и президента США Дональда Трампа был телефонный разговор. Однако он не упомянул, обсуждался ли отказ страны от российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте Моди в соцсети Х.

"Сегодня было замечательно поговорить с моим дорогим другом президентом Трампом. Очень рад, что на продукцию, произведенную в Индии, теперь будет действовать пониженная таможенная пошлина в размере 18%. От имени 1,4 миллиардов жителей Индии выражаю огромную благодарность", — написал премьер-министр.

Также "Комментарии" писали - Кремль продолжает использовать темы, не связанные напрямую с войной против Украины, чтобы склонить администрацию президента США Дональда Трампа к уступкам в пользу России. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости