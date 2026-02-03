Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Москве поживают плечами и делают вид, что ничего не знают о возможном отказе Индии от покупки российской нефти. Об этом сказал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Пресс-секретарь российского диктатора также уточнил, что Москва внимательно следит за новостями и высказываниями президента США Дональда Трампа на эту тему.
Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что у него и президента США Дональда Трампа был телефонный разговор. Однако он не упомянул, обсуждался ли отказ страны от российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте Моди в соцсети Х.
Также "Комментарии" писали - Кремль продолжает использовать темы, не связанные напрямую с войной против Украины, чтобы склонить администрацию президента США Дональда Трампа к уступкам в пользу России. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).