Кремль відреагував на заяву Трампа про відмову Індії від російської нафти

У Москві поживають плечима і вдають, що нічого не знають про можливу відмову Індії від купівлі російської нафти. Про це сказав речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Досі будь-яких заяв із Делі з цього приводу ми не чули", — сказав головний рупор Кремля представникам мас-медіа.

Прес-секретар російського диктатора також уточнив, що Москва уважно стежить за новинами та висловлюваннями президента США Дональда Трампа на цю тему.

"Ми їх ретельно фіксуємо, аналізуємо, і ми з повагою ставимося до двосторонніх американо-індійських відносин. Але не меншого значення ми надаємо розвитку глибокого стратегічного партнерства між Росією та Індією", — додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив, що у нього та президента США Дональда Трампа була телефонна розмова. Однак він не згадав, чи обговорювалася відмова країни від російської нафти. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту Моді у соцмережі Х.

"Сьогодні було чудово поговорити з моїм дорогим другом президентом Трампом. Дуже радий, що на продукцію, вироблену в Індії, тепер діятиме знижене мито у розмірі 18%. Від імені 1,4 мільярда жителів Індії висловлюю величезну подяку", — написав прем'єр-міністр.

Також "Коментарі" писали — Кремль продовжує використовувати теми, які не пов'язані безпосередньо з війною проти України, щоб схилити адміністрацію президента США Дональда Трампа до поступок на користь Росії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



