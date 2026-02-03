Рубрики
У Москві поживають плечима і вдають, що нічого не знають про можливу відмову Індії від купівлі російської нафти. Про це сказав речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел
Прес-секретар російського диктатора також уточнив, що Москва уважно стежить за новинами та висловлюваннями президента США Дональда Трампа на цю тему.
