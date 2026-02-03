logo_ukra

Кремль відреагував на заяву Трампа про відмову Індії від російської нафти
Кремль відреагував на заяву Трампа про відмову Індії від російської нафти

Москва натякає, що з партнерством з Індією все нормально

3 лютого 2026, 14:55
Автор:
Кравцев Сергей

У Москві поживають плечима і вдають, що нічого не знають про можливу відмову Індії від купівлі російської нафти. Про це сказав речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Кремль відреагував на заяву Трампа про відмову Індії від російської нафти

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Досі будь-яких заяв із Делі з цього приводу ми не чули", — сказав головний рупор Кремля представникам мас-медіа.

Прес-секретар російського диктатора також уточнив, що Москва уважно стежить за новинами та висловлюваннями президента США Дональда Трампа на цю тему.

"Ми їх ретельно фіксуємо, аналізуємо, і ми з повагою ставимося до двосторонніх американо-індійських відносин. Але не меншого значення ми надаємо розвитку глибокого стратегічного партнерства між Росією та Індією", — додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив, що у нього та президента США Дональда Трампа була телефонна розмова. Однак він не згадав, чи обговорювалася відмова країни від російської нафти. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту Моді у соцмережі Х.

"Сьогодні було чудово поговорити з моїм дорогим другом президентом Трампом. Дуже радий, що на продукцію, вироблену в Індії, тепер діятиме знижене мито у розмірі 18%. Від імені 1,4 мільярда жителів Індії висловлюю величезну подяку", — написав прем'єр-міністр.

Також "Коментарі" писали — Кремль продовжує використовувати теми, які не пов'язані безпосередньо з війною проти України, щоб схилити адміністрацію президента США Дональда Трампа до поступок на користь Росії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).




