Кремль ответил на обвинение Алиева в атаках ракетами РФ по посольству Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в умышленных ракетных ударах по дипломатическим представительствам его страны в Киеве. В ответ в МИД России заявили, что в ходе войны против Украины армия РФ якобы наносит удары исключительно по "законным" военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса.

Ильхам Алиев. Фото из открытых источников

Ильхам Алиев во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что посольство Азербайджана в Киеве получило три удара с начала полномасштабной войны. Первый случай в Баку был воспринят как случайность. Однако после того, как азербайджанская сторона передала российской стороне точные координаты посольства, консульства и культурного центра, произошло еще две атаки. По словам Алиева, это свидетельствует об умышленных ударах со стороны РФ.

Однако в МИД России попытались отрицать обвинения Алиева и повторили свое традиционное оправдание, якобы россияне атакуюют "законные" цели в Украине.

"С удивлением восприняли высказывания официального Баку о якобы умышленных российских ракетных атаках на посольство Азербайджана в Киеве. Напомним, что азербайджанской стороне своевременно предоставлялись необходимые разъяснения", — говорится в заявлении МИД РФ.

Это не первый дипломатический инцидент между Россией и Азербайджаном. В ноябре 2025 года после падения ракеты "Искандер" вблизи азербайджанской дипмиссии в Украине российская сторона выражала "искреннее сожаление" послу Азербайджана в Москве из-за атаки на азербайджанское учреждение.

