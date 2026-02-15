Кремль відповів на звинувачення Алієва в атаках ракетами РФ по посольству Азербайджана

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Росію в навмисних ракетних ударах по дипломатичних представництвах його країни в Києві. У відповідь у МЗС Росії заявили, що в ході війни проти України армія РФ нібито завдає ударів виключно по "законних" військових цілях, включаючи об'єкти українського оборонно-промислового комплексу.

Ільхам Алієв. Фото з відкритих джерел

Ільхам Алієв під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що посольство Азербайджану в Києві зазнало трьох ударів з початку повномасштабної війни. Перший випадок у Баку сприйняли як випадковість. Однак після того, як азербайджанська сторона передала російській стороні точні координати посольства, консульства та культурного центру, сталися ще дві атаки. За словами Алієва, це свідчить про навмисні удари з боку РФ.

Однак в МЗС Росії спробували заперечити звинувачення Алієва та повторили своє традиційне виправдання, що нібито атакують "законні" цілі в Україні.

"З подивом сприйняли висловлювання офіційного Баку про нібито навмисні російські ракетні атаки на посольство Азербайджану в Києві. Нагадаємо, що азербайджанській стороні своєчасно надавалися необхідні роз'яснення", — йдеться в заяві МЗС РФ.

Це не перший дипломатичний інцидент між Росією та Азербайджаном. У листопаді 2025 року після падіння ракети "Іскандер" поблизу азербайджанської дипмісії в Україні російська сторона висловлювала "щирий жаль" послу Азербайджану в Москві через атаку на азербайджанську установу.

