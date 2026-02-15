logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Кремль відповів на звинувачення Алієва в атаках ракетами РФ по посольству Азербайджана
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль відповів на звинувачення Алієва в атаках ракетами РФ по посольству Азербайджана

МЗС Росії відкинуло звинувачення Ільхама Алієва у навмисних ракетних атаках по азербайджанському посольству в Києві.

15 лютого 2026, 07:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Росію в навмисних ракетних ударах по дипломатичних представництвах його країни в Києві. У відповідь у МЗС Росії заявили, що в ході війни проти України армія РФ нібито завдає ударів виключно по "законних" військових цілях, включаючи об'єкти українського оборонно-промислового комплексу.

Кремль відповів на звинувачення Алієва в атаках ракетами РФ по посольству Азербайджана

Ільхам Алієв. Фото з відкритих джерел

Ільхам Алієв під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що посольство Азербайджану в Києві зазнало трьох ударів з початку повномасштабної війни. Перший випадок у Баку сприйняли як випадковість. Однак після того, як азербайджанська сторона передала російській стороні точні координати посольства, консульства та культурного центру, сталися ще дві атаки. За словами Алієва, це свідчить про навмисні удари з боку РФ.

Однак в МЗС Росії спробували заперечити звинувачення Алієва та повторили своє традиційне виправдання, що нібито атакують "законні" цілі в Україні.

"З подивом сприйняли висловлювання офіційного Баку про нібито навмисні російські ракетні атаки на посольство Азербайджану в Києві. Нагадаємо, що азербайджанській стороні своєчасно надавалися необхідні роз'яснення", — йдеться в заяві МЗС РФ.

Це не перший дипломатичний інцидент між Росією та Азербайджаном. У листопаді 2025 року після падіння ракети "Іскандер" поблизу азербайджанської дипмісії в Україні російська сторона висловлювала "щирий жаль" послу Азербайджану в Москві через атаку на азербайджанську установу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії погрожують, що після зустрічі Трампа та Путіна можуть почати нову "СВО".

Також "Коментарі" писали, що Соловйов погрожує новою війною Азербайджану.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини