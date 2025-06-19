Кремль подтвердил готовность к встрече Путина, Трампа и Зеленского: есть условие

Кремль подтверждает вероятность встречи российского диктатора Владимира Путина с президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. При этом путинский режим ожидаемо выставил условия, намекая. Что Россия настроена еще воевать и захватывать украинские земли, прежде, чем эта встреча может состояться. Об этом говорится в заявлении российским СМИ пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля заявил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского "должна быть результатом длительной работы и уже подготовленных точек".

Также в Кремле утверждают, что Москва надеется "выйти на третий раунд переговоров" с Украиной.

Как уточнил Дмитрий Песков, по подготовке к урегулированию конфликта "еще предстоит серьезная работа", а Украина "должна понять, что ситуация изменилась по сравнению с тем, что было три года назад".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы "готов" к окончанию войны в Украине, в том числе и встречи с Владимиром Зеленским. Однако указал на ряд нюансов, почему Россия продолжает агрессию. На эти заявления отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Андрей Коваленко отметил, что после критики президента США Дональда Трампа Путин начал делать заявления о готовности к окончанию войны в Украине. Однако глава ЦПД отмечает, что это очередная ложь российского диктатора.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако вновь подверг сомнению легитимность его полномочий.

Об этом он сказал во время общения с представителями иностранных СМИ.



