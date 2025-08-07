Россия и США согласовали договоренность о встрече российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни. Такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Российский чиновник также заявил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для этой встречи, но сколько дней займет подготовка, пока что Москва сказать не готова.

Юрий Ушаков подтвердил также то, что уже согласовано место проведения встречи, но о нем объявят несколько позже.

В Кремле подтвердили, что во время разговора спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Путиным подымался вопрос трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва эту тему пока что не готова комментировать.

