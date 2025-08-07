logo

Главная Новости Мир США План Путина по Украине провалился: в Госдепе сделали обнадеживающее заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

План Путина по Украине провалился: в Госдепе сделали обнадеживающее заявление

В Госдепе США считают, что возможные экономические санкции США против РФ изменили расчеты Путина

7 августа 2025, 10:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы тянуть время в мирных переговорах по завершению войны в Украине, но угроза новых экономических санкций изменила его расчеты. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире NewsNation сделала спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс.

План Путина по Украине провалился: в Госдепе сделали обнадеживающее заявление

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались у Тэмми Брюс, как президент США Дональд Трамп может быть уверен, что на этот раз Путин не пытается его обмануть. На это Брюс ответила, что Путин часто действительно пытается затянуть процесс переговоров, чтобы выиграть время.

"Иногда действительно бывают попытки затянуть процесс, втянуть других игроков в игру. Мы видим, что для Путина это может быть попытка выиграть время и сдвинуть ситуацию в свою пользу. Здесь речь идет не только о войне, но и об экономике", — отметила спикер Госдепа.

По ее словам, теперь, когда президент Трамп четко дал понять, что готов и способен ввести новые экономические меры — вторичные или даже прямые санкции, это могло стать фактором, который изменил расчеты Путина.

Источник: https://www.newsnationnow.com/news-nation-live/
