План Путина по Украине провалился: в Госдепе сделали обнадеживающее заявление

Российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы тянуть время в мирных переговорах по завершению войны в Украине, но угроза новых экономических санкций изменила его расчеты. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире NewsNation сделала спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались у Тэмми Брюс, как президент США Дональд Трамп может быть уверен, что на этот раз Путин не пытается его обмануть. На это Брюс ответила, что Путин часто действительно пытается затянуть процесс переговоров, чтобы выиграть время.

"Иногда действительно бывают попытки затянуть процесс, втянуть других игроков в игру. Мы видим, что для Путина это может быть попытка выиграть время и сдвинуть ситуацию в свою пользу. Здесь речь идет не только о войне, но и об экономике", — отметила спикер Госдепа.

По ее словам, теперь, когда президент Трамп четко дал понять, что готов и способен ввести новые экономические меры — вторичные или даже прямые санкции, это могло стать фактором, который изменил расчеты Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальные вопросы станут ключевыми в завершении войны в Украине. Об этом глава Госдепартамента США заявил в интервью для Fox News.

Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим пытается сорвать усилия США по склонению России к переговорам по прекращению войны в Украине. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Кремль также, вероятно, стремится заставить США пойти на односторонние уступки по войне. В частности, способствовать заключению американо-российских экономических соглашений в интересах России без заявленных Трампом предварительных условий о прекращении огня и переговоров о длительном мире", — констатировали в ISW.



