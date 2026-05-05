Кремль полностью пошел против россиян: настоящие намерения Путина не понравятся гражданам

В России ужесточаются ограничения и запреты. Так россияне оказались в полной информационной изоляции – власти РФ решили, что интернет гражданам пока не нужен.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в Москве и Санкт-Петербурге в канун Дня победы отключили мобильный интернет.

Аналитики говорят, массово жалуются на отсутствие связи жители крупнейших российских городов. Недоступными остаются даже разрешенные кремлевской цензурой сайты из "белых списков". Также в крупных городах фиксируют проблемы с онлайн-сервисами, в том числе банковскими. Жители при этом отмечают, что не могут даже отправить SMS.

"Власти РФ традиционно объясняют эти ограничения "целями безопасности" и подготовкой к проведению праздничных мероприятий, в том числе парадом на Красной площади с участием российского лидера Владимира Путина", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики Центра отмечают, чтобы не транслировала российская пропаганда, действия Кремля, как ограничение связи и объявления перемирия, красноречиво свидетельствуют о неспособности защитить главные города РФ, чтобы провести "сакральные" для России действа.

Также Кремль использует "безопасные меры" при подготовке к "параду победы" как повод, чтобы еще сильнее закрутить гайки и усилить цифровой "железный занавес".

