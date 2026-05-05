Кремль повністю пішов проти росіян: справжні наміри Путіна не сподобаються громадянам
Кремль повністю пішов проти росіян: справжні наміри Путіна не сподобаються громадянам

У Кремлі вирішити посилити обмеження для росіян, прикриваючись “заходами безпеки”

5 травня 2026, 14:56
Кречмаровская Наталия

В Росії посилюють обмеження та заборони. Так росіяни опинилися в повній інформаційній ізоляції — влада РФ вирішила, що інтернет громадянам поки не потрібен.

Ситуація в РФ.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що в Москві та Санкт-Петербурзі напередодні Дня перемоги відключили мобільний інтернет.

Аналітики зазначаються, масово скаржаться на відсутність зв’язку жителі найбільших російських міст. Недоступними залишаються навіть дозволені кремлівською цензурою сайти з “білих списків”. Також у великих містах фіксують проблеми з онлайн-сервісами, зокрема банківськими. Жителі при цьому зазначають, що не можуть навіть відправити СМС.

“Влада РФ традиційно пояснює ці обмеження “цілями безпеки” та підготовкою до проведення святкових заходів, зокрема парадом на Красній площі за участі російського лідера Володимира Путіна”, — повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Аналітики Центру зазначають, щоб не транслювала російська пропаганда, дії Кремля, як то обмеження зв’язку та оголошення перемир’я, красномовно свідчать про неспроможність захистити головні міста РФ, щоб провести “сакральні” для Росії дійства.

Також Кремль використовує “безпекові заходи” під час підготовки до “параду побєди” як привід, щоб ще сильніше закрутити гайки та посилити цифрову “залізну завісу”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія п’ятий рік веде повномасштабну військову агресію проти України. При цьому, як зазначають в ЗСУ, ворогу не вдалося реалізувати амбітні плани. У ЗСУ розповіли, які плани Кремля на 2026 рік. 




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0EujStNGgNXwQVjBSwWFdAdRNBtTmZQPdXeGkLVfGjLiL1rNKZV3UPwoKGJYXNtQTl
