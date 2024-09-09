Кремль получил от Ирана не те ракеты, которые просил: какую игру ведет Тегеран

Иран будет поставлять России ракеты, однако на самом деле это не те снаряды, которые Кремль действительно хотел получить, заявил в эфире Freedom эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илья Кучерива Тарас Жовтенко.

Иран

"Сразу скажу, что это далеко не те ракеты, которые просил Путинский режим, потому что Кремль получит от Ирана ракеты Fath-360 с дальностью полета 120 км и с боевой нагрузкой 150 кг. В то время как Иран имеет ракеты с дальностью полета и 360 км, а также около 800 км. И вот именно эти ракеты баллистического типа РФ, прежде всего, просила у Ирана. Но в ответ Иран согласился передать ракеты с наименьшим радиусом действия, подчеркнул Жовтенко.

Дело в том, говорит эксперт, что Иран понимает все риски и стремится извлечь из России максимальную выгоду в виде военных технологий, в том числе и технологии по составлению ядерных боеголовок, у которых Ирану не хватает опыта.

По мнению Жовтенко, Иран может быстро накопить достаточно сырья для ядерной боеголовки, но не владеет технологией ее сборки, которую есть у России. Также Иран нуждается в помощи в калибровке боеприпасов к собственным носителям, добавил эксперт.

По его мнению, Россия понимает: передача Ирану таких критических технологий сделает его независимым от российского влияния, поэтому между двумя странами идет политическая игра. Кроме того, он напомнил, что Россия и Иран готовятся подписать стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, подобное тому, что РФ заключила с Северной Кореей. До подписания этого соглашения Иран пытается максимально использовать свои возможности для получения необходимых технологий от России, поскольку после подписания взаимодействие между странами будет строго регулироваться условиями договора, подытожил Жовтенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что передачей России баллистических ракет Иран вынуждает США к переговорам.



