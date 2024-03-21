Кремль пообещал проблемы противникам войны: что им грозит

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков посоветовал не возвращаться домой выехавшим после начала войны россиянам, выступившим в поддержку Украины.

Кремль пригрозил антивоенным эмигрантам. Фото из открытых источников

"Если вы внимательно слушали президента, его высказывания сводились к тому, что среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей родиной. А есть те, кто стал врагом, буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно", — подчеркнул Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина также пригрозил ликвидацией россиянам, решившим воевать на стороне Украины.

"Только вчера президент говорил о тех изменниках, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Их нужно уничтожать. Тех, кто встал на этот путь, не так много", — добавил спикер Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, поскольку РФ – страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО добавил, что все цивилизованные страны мира должны вслед за Украиной признать РФ страной-террористом. "Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна — агрессор? Это страна-террорист. С террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают", — заявил Данилов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не планирует откладывать проведение саммита по обсуждению формулы мира, чтобы привлечь к участию в нем больше государств. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина не может оттягивать организацию саммита мира для привлечения большего количества стран так называемого Глобального юга, поскольку для Сил обороны каждый день войны – это потеря человеческих жизней.