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Российский "генерал Армагеддон" под домашним арестом: Politico назвали причину

"Генерал Армагеддон" отстранен от военного руководства армии РФ и находится под домашним арестом

сегодня, 09:05
Автор:
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Slava Kot
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Ведущий российский генерал Сергей Суровикин был отстранен от руководства в войне в Украине. Такая информация распространяется среди российских и военных блоггеров. Причиной таких действий является тесная связь Суровикина и руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который в июне начал мятеж против российского руководства.

Российский "генерал Армагеддон" под домашним арестом: Politico назвали причину

Российский генерал Сергей Суровикин. Фото из открытых источников

Портал Politico проанализировал исчезновение из публичного пространства российского генерала Сергея Суровикина, которого также называют "генерал Армагеддон" из-за его агрессивной военной тактики в Чечне и Сирии. Суровикин не появлялся в публичном пространстве с момента восстания Пригожина. СМИ полагают, что российский генерал знал о планах Пригожина начать бунт против Кремля.


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В российском блоге ВЧК-ОГПУ, который считается близким к силовым структурам РФ, сообщили, что Суровикин находится под домашним арестом и не покидает собственную квартиру. Отмечено, что официального расследования нет, однако Суровикина долго допрашивали и задавали неудобные вопросы.

ВЧК-ОГПУ утверждает, что Суровикину посоветовали как можно дольше оставаться без внимания, чтобы о генерале "забыли". Таким образом судьбу Суровикина решит Путин, и ожидается, чем дольше нет решения, тем больше российский президент остынет в вопросе генерала.

Бывший российский генерал Виктор Соболев, который теперь является депутатом Госдумы, рассказал, что Суровикин был отстранен от должности руководителя российских сил в Украине. Однако Соболев отметил, что со временем Суровикин может вернуться в армию РФ и добавил, что это может произойти, если он не совершил серьезных нарушений против Кремля. Сам Кремль не делал официальные заявления по ситуации с Сергеем Суровикиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ГУР рассказали, что следует ожидать от России День Независимости Украины.

Также "Комментарии" писали о России, которая атаковала шведский завод в Украине.



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Источник: https://www.politico.eu/article/russia-general-armageddon-sergei-surovikin-removed-military-leadership-under-house-arrest-reports/
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