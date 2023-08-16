Российский "генерал Армагеддон" под домашним арестом: Politico назвали причину

Ведущий российский генерал Сергей Суровикин был отстранен от руководства в войне в Украине. Такая информация распространяется среди российских и военных блоггеров. Причиной таких действий является тесная связь Суровикина и руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который в июне начал мятеж против российского руководства.



Российский генерал Сергей Суровикин. Фото из открытых источников

Портал Politico проанализировал исчезновение из публичного пространства российского генерала Сергея Суровикина, которого также называют "генерал Армагеддон" из-за его агрессивной военной тактики в Чечне и Сирии. Суровикин не появлялся в публичном пространстве с момента восстания Пригожина. СМИ полагают, что российский генерал знал о планах Пригожина начать бунт против Кремля.

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В российском блоге ВЧК-ОГПУ, который считается близким к силовым структурам РФ, сообщили, что Суровикин находится под домашним арестом и не покидает собственную квартиру. Отмечено, что официального расследования нет, однако Суровикина долго допрашивали и задавали неудобные вопросы.

ВЧК-ОГПУ утверждает, что Суровикину посоветовали как можно дольше оставаться без внимания, чтобы о генерале "забыли". Таким образом судьбу Суровикина решит Путин, и ожидается, чем дольше нет решения, тем больше российский президент остынет в вопросе генерала.

Бывший российский генерал Виктор Соболев, который теперь является депутатом Госдумы, рассказал, что Суровикин был отстранен от должности руководителя российских сил в Украине. Однако Соболев отметил, что со временем Суровикин может вернуться в армию РФ и добавил, что это может произойти, если он не совершил серьезных нарушений против Кремля. Сам Кремль не делал официальные заявления по ситуации с Сергеем Суровикиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ГУР рассказали, что следует ожидать от России День Независимости Украины.

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