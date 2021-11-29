Кремль предостерегает США от давления по сертификации "Северного потока-2"

Кремль заявил в понедельник 29 ноября, что Соединенные Штаты не должны ни на кого оказывать давление из-за сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Reuters.

Строительство "Северного потока-2" - фото из открытых источников

Недавно завершенный газопровод ожидает разрешения от немецкого штата, прежде чем Россия сможет начать экспорт газа через него.

Соединенные Штаты и некоторые европейские страны выступают против газопровода, обходящего Украину и предназначенного для экспорта российского газа непосредственно в Германию через дно Балтийского моря.

Они говорят, что это сделает Европу слишком зависимой от российского газа, но некоторые другие европейские правительства утверждают, что связь жизненно важна для обеспечения снабжения энергоносителей.

Как сообщали ранее "Комментарии", чиновники Германии шаг за шагом приближаются к сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Государство анализировало, насколько безопасными будут поставки газа, консультируясь со странами-соседями, а также другими членами ЕС, в частности с Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией. Было сделано заключение, что поставки газа и сертификация газопровода не угрожают ФРГ и Европейскому Союзу.

Следующим шагом сертификации должен быть анализ независимости работы сети, который будет рассматриваться Федеральным сетевым агентством в течение четырех месяцев. Далее дело должна рассмотреть Еврокомиссия, которая в течение двух месяцев будет анализировать все стороны вопроса и будет искать дополнительную информацию.

Только после длительной процедуры и успешной сертификации у российского "Газпрома" будет возможность заполнить трубы российским газом в обход Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!