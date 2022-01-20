Кремль пригрозил США новой гражданской войной в Украине

Президент США заявил, что Россия может лишиться важной функции для ведения торговли, если произойдет вторжение российских войск в Украину. Речь идет о банковских операциях с долларами. В Кремле тут же ответили, озвучив новую угрозу о том, что такие шаги Вашингтона могут привести к тому, что в Украине начнется новая "гражданская война". Как передает портал "Комментарии", позицию руководства РФ озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Спикер российского президента отметил, что такие угрозы в адрес России со стороны администрации США не могут способствовать для налаживания диалога между странами. Более того, они могут привести к новому витку противостояния в самой Украине.

Далее Дмитрий Песков пояснил свои слова тем, что руководство Украины может воспринять заявления Белого Дома, как повод силовым путем решить те внутренние вопросы, которые до сих пор никак не удается решить. Речь, конечно же идет об урегулировании конфликта на юго-востоке. Почувствовать поддержку США официальный Киев вновь может начать использовать армию против мирных граждан. Таким образом вспыхнет новая "гражданская война".

Песков подчеркнул, заявления Байдена точно не способствуют разрядке напряженности, которая в последнее время возникла в Европе.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент США Байден заявил, если Владимир Путин примет решение отправить свои войска в Украину, то это будет роковой ошибкой России. Санкционный удар затронет все жизненноважные сферы российской экономики.





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