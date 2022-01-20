logo

BTC/USD

42718.06

ETH/USD

3205.25

LTC/USD

140.29

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль пригрозил США новой гражданской войной в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль пригрозил США новой гражданской войной в Украине

В РФ ответили Байдену на слова о мерах против банков

сегодня, 15:55
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент США заявил, что Россия может лишиться важной функции для ведения торговли, если произойдет вторжение российских войск в Украину. Речь идет о банковских операциях с долларами. В Кремле тут же ответили, озвучив новую угрозу о том, что такие шаги Вашингтона могут привести к тому, что в Украине начнется новая "гражданская война". Как передает портал "Комментарии", позицию руководства РФ озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс". 

Кремль пригрозил США новой гражданской войной в Украине

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Спикер российского президента отметил, что такие угрозы в адрес России со стороны администрации США не могут способствовать для налаживания диалога между странами. Более того, они могут привести к новому витку противостояния в самой Украине.

Далее Дмитрий Песков пояснил свои слова тем, что руководство Украины может воспринять заявления Белого Дома, как повод силовым путем решить те внутренние вопросы, которые до сих пор никак не удается решить. Речь, конечно же идет об урегулировании конфликта на юго-востоке. Почувствовать поддержку США официальный Киев вновь может начать использовать армию против мирных граждан. Таким образом вспыхнет новая "гражданская война". 

Песков подчеркнул, заявления Байдена точно не способствуют разрядке напряженности, которая в последнее время возникла в Европе.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент США Байден заявил, если Владимир Путин примет решение отправить свои войска в Украину, то это будет роковой ошибкой России. Санкционный удар затронет все жизненноважные сферы российской экономики.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/816446
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!