Кремль принял новое наказание за измену и терроризм: что изменилось

Депутаты российской Госдумы поддержали в третьем чтении поправки, предусматривающие пожизненное лишение свободы за измену. Также Кремль ужесточил наказание за терроризм. Об этом сообщает кремлевское издание " РИА Новости ".

В России ввели пожизненное заключение за госпредательство (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что после того, как в РФ приняли закон о шпионаже, сдача иностранцам сведений, составляющих государственную тайну, переход на сторону противника или предоставление финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России, суд сможет назначить наказание в виде пожизненного заключения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"До этого максимальное наказание составляло до 20 лет колонии", – говорится в сообщении российских СМИ.

Кроме этого, россияне поддержали ужесточение наказания за "терроризм".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России отменили шествие "Бессмертного полка". Традиционные шествия "Бессмертного полка" на 9 мая в России в этом году не состоятся из "мнения безопасности", портреты ветеранов предлагается размещать в соцсетях и на автомобилях, заявили организаторы. Организаторы в этом году отказались от его проведения в российских городах, сообщает во вторник, 18 апреля, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря движения Ольгу Байбулову. По ее словам, в этом году решено "отойти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире". В свою очередь сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева уточнила в интервью РИА "Новости", что решение "использовать максимально разные форматы" принято по причинам безопасности. Цунаева предложила желающим размещать фотографии своих родственников-ветеранов в соцсетях, на одежде, автомобилях, а также на сайте движения.