Кремль принял окончательное решение: в США рассказали, объявит ли Путин мобилизацию

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, намерен продолжить скрытое наращивание армии после сентябрьских выборов в Государственную думу. По данным источников, близких к российским властям, Кремль рассчитывает дополнительно направить на войну против Украины от 300 до 400 тысяч человек.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Как сообщают западные аналитики, Москва стремится избежать новой официальной волны мобилизации, которая может вызвать недовольство населения. Вместо этого ставка делается на уже действующую систему скрытого набора контрактников через региональные власти.

Официально российские чиновники продолжают отрицать необходимость массового призыва. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно заявил, что армия якобы располагает достаточным количеством контрактников для ведения боевых действий. Аналогичную позицию озвучил и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Однако на местах ситуация выглядит иначе. В ряде российских регионов фиксируются случаи давления на мужчин с целью подписания контрактов с Министерством обороны. Особенно активно такие методы применяются в Пензенской области, где местные власти и силовые структуры, по данным источников, используют принуждение для пополнения армии.

Эксперты считают, что Кремль пытается решить проблему нехватки личного состава без политических рисков, связанных с открытой мобилизацией. Такой подход позволяет сохранять видимость стабильности внутри страны, одновременно поддерживая боеспособность войск на фронте.

Тем не менее масштабное увеличение численности армии свидетельствует о том, что Москва не демонстрирует признаков готовности к прекращению войны и продолжает готовиться к затяжному противостоянию.

Читайте также на портале "Комментарии" — что начало происходить в России: почему это свидетельствует о том, что массовая мобилизация все же будет.



