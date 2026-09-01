Кремль ухвалив остаточне рішення: у США розповіли, чи оголосить Путін мобілізацію

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, має намір продовжити приховане нарощування армії після вересневих виборів до Державної думи. За даними джерел, близьких до російської влади, Кремль розраховує додатково направити на війну проти України від 300 до 400 тисяч людей.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють західні аналітики, Москва прагне уникнути нової офіційної хвилі мобілізації, яка може спричинити невдоволення населення. Натомість ставка робиться на вже діючу систему прихованого набору контрактників через регіональну владу.

Офіційно російські чиновники заперечують необхідність масового призову. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв нещодавно заявив, що армія нібито має в своєму розпорядженні достатню кількість контрактників для ведення бойових дій. Подібну позицію озвучив і постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

Однак на місцях ситуація виглядає інакше. У низці російських регіонів фіксуються випадки тиску на чоловіків з метою підписання контрактів із Міністерством оборони. Особливо активно такі методи застосовуються в Пензенській області, де місцева влада та силові структури, за даними джерел, використовують примус для поповнення армії.

Експерти вважають, що Кремль намагається вирішити проблему нестачі особового складу без політичних ризиків, пов'язаних із відкритою мобілізацією. Такий підхід дозволяє зберігати видимість стабільності у країні, одночасно підтримуючи боєздатність військ на фронті.

Проте масштабне збільшення чисельності армії свідчить про те, що Москва не демонструє ознак готовності до припинення війни та продовжує готуватися до затяжного протистояння.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що почало відбуватися в Росії : чому це свідчить про те, що масова мобілізація все ж таки буде.



