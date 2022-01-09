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Кремль продолжает переброску солдат и техники в Казахстан

Задействовано более 70-ти самолетов Ил-76 и пяти Ан-124

сегодня, 10:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Москва продолжает перебрасывать свои войска в Казахстан по линии ОДКБ. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны РФ, выставляя новое видео с аэродрома Чкаловского.

Кремль продолжает переброску солдат и техники в Казахстан

Российские войска. Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ отмечают, что отправляют в помощь властям Казахстана подразделения Ивановского соединения ВДВ и подразделения 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ. Также Россия подтверждает факт того, что переброска российских солдат в Казахстан осуществляет каждый день и та информация, что Россия ограничилась переброской 3000 воинского контингента, как было заявлено ранее, уже не соответствует действительности. Российские военные продолжают прибывать в Казахстан.

Отметим, протестный акции в Казахстане продолжаются со 2 января.

Читайте также на портале "Комментарии" – украинские политические эксперты рассказали, почему происходящее в Казахстане – это уникальный шанс для президента РФ Путина ускорить процесс реинкарнации СССР. Блогер, общественный активист Александр Аронец отмечает, кто бы что не говорил о миротворцах из России, которые помогают власти Казахстана подавлять мятеж и проводить антитеррористическую спецоперацию, для большинства казахов российские солдаты останутся оккупантами. Россия вполне прогнозируемо отправляет дополнительные войска, ведь Казахстан в 4 раза больше Украины и это при том, что наша страна самая большая в Европе. Историк и политолог Виктор Таран, анализируя события в Казахстане, предлагает вспомнить высказывание Солженицына, который четко говорил: "Российская империя невозможна без Украины, Беларуси и Казахстана". Вот потому у Путина и стараются не упустить возможность.



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Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/[email protected]
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