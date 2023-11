Кремль пытается откупиться от возможных участников протестов: кого опасается Путин

Путинский режим опасается, что жены солдат срочной службы, недовольные длительными сроками службы, могут стать серьезной политической проблемой. Чтобы не допустить всплеска недовольства женщин, региональным чиновникам дано указание как можно быстрее выдавать денежное довольствие женам солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Business Insider".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Журналисты отмечают, что в окружении Путина считают, что большинство жен больше волнует получение денег, чем возвращение мужа с войны. Это сообщение появилось после того, как 7 ноября жены военнослужащих провели редкую публичную акцию протеста в Москве.

Женщины собрались на Театральной площади города с плакатами, требующими перевести их мужей в другую часть войск, сообщили в Министерстве обороны Великобритании, но милиция разогнала акцию "в считанные минуты".

"Очевидно, что неопределенно длительное пребывание личного состава в боевых условиях без ротации все чаще рассматривается как неприемлемое как самими военнослужащими, так и их родственниками", — заявили в британском ведомстве.

Как сообщает "The Times of London" со ссылкой на российское издание "The Insider", чиновникам также было дано указание не допустить распространения протестов на трехдневной конференции в Подмосковье. Им было сказано следующее: "Убеждайте, обещайте, платите. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу, в любом количестве, хоть 50 человек".

