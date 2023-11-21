Есть ли вероятность протестов в РФ: какой план у Путина после победы на выборах

Кремль боится протестов жен мобилизованных, которые могут вспыхнуть перед президентскими выборами в РФ, намеченными на март-2024. Об этом пишут российские медиа. А секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупреждает, что очередные выборы Путина окончательно зацементируют авторитарный режим в России, что позволит Кремлю развернуть на полную мощность свой военный потенциал, включая усиление мобилизации. Какие есть варианты развития событий в свете грядущих "выборов" в РФ? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В РФ пройдут очередные "выборы Путина"

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран акцентирует, что выборов в России нет уже давно. И точно не будет в марте будущего года.

Выборы, поясняет он, предусматривают демократию, свободу слова и так далее. Достаточно большой перечень, согласно международным стандартам ОБСЕ. И ничего подобного в РФ нет уже десятки лет.

"Так что там пройдут, действительно, просто очередные "выборы Путина". И нарисуют такой процент, который на данный момент будет удобен Кремлю, – уверен Виктор Таран. – И не уберут Путина, потому что альтернативы ему в нынешней России действительно – нет".

Никаких внутренних протестов в России ожидать не стоит, считает эксперт. Ведь там попросту нет политической оппозиции, альтернативных проектов тех или иных олигархов.

"Бунты жен мобилизованных – это какой-то бред. Ну, что такое для 140-миллионной России те потери, которые у нее сейчас есть (более 300 тысяч погибших, согласно данным нашего Генштаба), и тот мизерный процент мобилизованных, который имеется на данный момент? Более того – немало россиянок сами подталкивают мужей подписывать контракт. Ведь это – возможность заработать", – отмечает Виктор Таран.

Нет сомнений, продолжает он, что Путина переизберут. А потом могут быть разные сценарии.

"При этом, цифра российских военных, пребывающих на территории Украины, колеблется от 400 до 450 тысяч. И практически не меняется. Как верно указывает наше ГУР, скрытая мобилизация в РФ идет постоянно. И, похоже, Кремль не видит смысла запускать процесс официально (как осенью 2022-го) с негативными для себя последствиями. Война будет продолжаться. Это марафон. И нам (и украинской экономике, и обществу) нужно быть готовыми к этим вызовам, к усилению мобилизации в Украине", – констатирует эксперт.

Расчет Путина – что на выборах в США в ноябре 2024 года в Белый дом вернется Трамп

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким комментарием:

"Я согласен с Даниловым, что после выборов Кремль зацементирует власть. Если, конечно, не прилетят "черные лебеди" (обстоятельства, которые невозможно предвидеть). Пока планы путинского режима вполне понятны – и мало что может им помешать. Путин переизберется на очередной срок, фактически правя РФ уже почти четверть века. После этого точно будет еще более жесткое закручивание гаек, еще более масштабная, чем сейчас (хоть не обязательно — открытая), мобилизация".

Скорее всего, прогнозирует эксперт, еще больше будут душить бизнес, чтоб давал деньги на войну. Туда же перенаправят еще более бюджетных средств.

"При этом, еще меньше Кремль будет обращать внимание на то, как живут российские граждане, что им нравится/не нравится. Расчет Путина – что на выборах в США в ноябре 2024 года в Белый дом вернется Трамп. А уже в январе 2025-го, после инаугурации, он, как уже анонсировал, остановит помощь Украине. Тем самым предоставляя РФ все возможности для мира на ее условиях. Но это – надежды Кремля, – отмечает Иван Ступак. – Наша же задача – сделать всё, чтоб эти надежды не оправдались".

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