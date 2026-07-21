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Кремль распечатывает золотой запас: что принялась продавать России, ради продолжения войны

За полгода Центробанк РФ избавился от десятков тонн золота, пытаясь закрыть многотриллионную дыру в бюджете

21 июля 2026, 14:50
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Кравцев Сергей

Россия начала стремительно сокращать свои золотые резервы на фоне растущих бюджетных проблем. Как сообщает The Moscow Times, за первые шесть месяцев 2026 года Центральный банк РФ реализовал рекордный объем драгоценного металла, чтобы компенсировать дефицит федерального бюджета.

Кремль распечатывает золотой запас: что принялась продавать России, ради продолжения войны

Золото. Фото: из открытых источников

По подсчетам издания, с начала года золотой запас страны сократился примерно на 44 тонны. Только в июне Россия продала более девяти тонн золота, а суммарное сокращение резервов стало крупнейшим как минимум за последние 25 лет – за весь период, охватываемый статистикой Всемирного золотого совета (World Gold Council).

На фоне снижения нефтегазовых поступлений и роста государственных расходов дефицит российского бюджета приблизился к шести триллионам рублей. По оценкам аналитиков, продажа золота могла принести Кремлю около 5,6 млрд долларов, которые использовались для покрытия финансового разрыва.

Эксперт Freedom Global Владимир Чернов объяснил, что подобные операции проводятся Банком России, когда доходов бюджета оказывается недостаточно для выполнения действующего бюджетного правила. В этом случае регулятор использует наиболее ликвидные резервные активы, к которым относится и золото.

Примечательно, что нынешние масштабы распродажи значительно превышают показатели даже периода пандемии COVID-19, когда российские власти также прибегали к использованию резервов, однако объемы продаж были примерно в шесть раз меньше.

При этом аналитики обращают внимание на еще одну особенность нынешней ситуации. Продажа золота происходит в период рекордно высоких мировых цен на драгоценный металл, что позволяет Москве получать максимальную выручку. Однако сокращение резервов одновременно уменьшает финансовую "подушку безопасности", которая долгие годы считалась одним из главных инструментов устойчивости российской экономики.

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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/47836
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